Investigan a un vecino de Águilas tras hallar en su vivienda a un perro en pésimas condiciones sanitarias

Perro localizado en el patio de una vivienda en pésimas condiciones higiénicas y sanitarias - GUARDIA CIVIL

ÁGUILAS (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha instruido diligencias contra un vecino de Águilas (Murcia) tras localizar en el patio de su vivienda a un perro que se encontraba en pésimas condiciones higiénicas y sanitarias, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Las actuaciones se iniciaron hace unas semanas, cuando el Instituto Armado fue alertado de la situación gracias a la colaboración ciudadana. Los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) realizaron una serie de pesquisas para verificar los hechos y abrieron la correspondiente investigación.

Los guardias civiles, junto con el veterinario municipal del Ayuntamiento de Águilas, constataron 'in situ' que el can, de tamaño pequeño, macho y raza mestiza de yorkshire terrier de pelaje blanco y negro, se encontraba en deficientes condiciones.

Además, comprobaron que el animal carecía de microchip y cartilla sanitaria y que no había sido vacunado ni había recibido los tratamientos obligatorios, y que, además, no disponía de agua ni alimentos y estaba rodeado de gran cantidad de heces y suciedad.

Debido a la falta de asistencia, el perro tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital veterinario, que concluyó que mostraba un pelaje muy deteriorado, con nudos y suciedad acumulada, indicativos de falta de mantenimiento higiénico prolongado, con acumulación de suciedad (excrementos).

La atención veterinaria también detectó que el animal presentaba una lesión cutánea infectada en la región del carpo izquierdo con infección y alopecia troncal simétrica. En la analítica se comprobó también que sufría una leucocitosis significativa, compatible con el proceso infeccioso sistémico derivado de la infección dental profunda no tratada por el responsable de su cuidado.

Los especialistas del Seprona han identificado al responsable de la custodia del animal, que ha sido localizado e investigado, y le han instruido diligencias como presunto autor de un delito contra los animales, por maltrato animal, por la omisión de los cuidados necesarios a los animales.