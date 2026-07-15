El IPC sube al 3% en la Región de Murcia en junio

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MURCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3% en la Región de Murcia en junio en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de junio la tasa interanual se incrementa en la Región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en la comunidad aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3%.

Donde más subieron los precios en la Región respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 5,7% más que en junio de 2025 (-2,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5% más (+0,2 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,7% más (-0,5 puntos), y servicios de educación un 3% más (+0 puntos).

En el lado contrario, las subidas más moderadas se dieron en vestido y calzado, un 0,6% (+1,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1% (+0,2 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,5% (+0 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 1,8% (-0,4 puntos).

Los precios de la información y las comunicaciones anotaron el único retroceso interanual en la Región (-0,3%).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%. Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias (2,7%).

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Cataluña (+0,1%) fueron las comunidades donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón donde menos, con retrocesos del 0,2%, 0,2% y 0,2%, respectivamente.

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106