López Miras anuncia oposiciones "históricas" con 2.000 plazas docentes y 89 millones para climatizar las aulas

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, interviene en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región celebrado en la Asamblea Regional de Murcia, con sede en Cartagena - KIKO ASUNCIÓN/EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves una oferta "histórica" de oposiciones con, al menos, 2.000 plazas docentes, y una inversión de 89 millones de euros para climatizar la totalidad de las aulas de la Región de Murcia.

Durante la primera sesión del tercer Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura en curso, López Miras ha calificado la educación como "el verdadero ascensor social y el pilar que garantiza la igualdad entre los ciudadanos del futuro".

Según ha detallado durante su intervención, la convocatoria de oposiciones se ejecutará en 2027 para plazas de Secundaria y Formación Profesional, sumando más de 6.000 plazas docentes en la actual legislatura.

Con ello, la Comunidad busca "garantizar la estabilidad del profesorado, que los docentes puedan tener seguridad profesional y laboral" y reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%, según ha precisado el máximo dirigente regional.

López Miras ha avanzado que en las próximas semanas se aprobará un Decreto de reducción de la carga burocrática del profesorado, con más de 350 propuestas aportadas por el sector, que simplificará hasta un 50% los trámites relacionados con alumnos de necesidades específicas.

Asimismo, ha presentado el Plan 'ClimaTIZA' 2026-2030, dotado con 89 millones de euros, al que ha definido como "el más ambicioso de la historia de la Región de Murcia" y "con el que vamos a atajar una de las mayores preocupaciones de las familias y la comunidad educativa".

La iniciativa destinará cerca de 19 millones a corto plazo para auditorías y medidas urgentes, mientras que los 70 millones restantes se invertirán de forma progresiva hasta 2030 para asegurar que las aulas estén equipadas "para afrontar los episodios de altas temperaturas sin afectar a la labor lectiva".

Además, la Comunidad llevará a cabo una quincena de obras en centros educativos de diez municipios, con una inversión global de 35 millones de euros, y construirá unos 16.000 metros cuadrados de nuevas aulas.

En materia de educación superior, López Miras ha anunciado que este año remitirá al Parlamento la nueva Ley de Universidades de la Región, que multiplicará por cuatro la financiación del programa Erasmus hasta alcanzar los 1,7 millones de euros.

INYECCIONES EN SANIDAD Y BLINDAJE SOCIAL

En el bloque sanitario, el líder autonómico ha anunciado una nueva inyección de 20 millones de euros al plan de choque contra las listas de espera --que se suman a los 110 millones invertidos desde 2023--, y ha defendido que "la atención de la salud de todos nuestros ciudadanos no entiende de presupuesto".

A este respecto, ha subrayado que, a pesar de la infrafinanciación estructural, la Región de Murcia se mantiene por debajo de la media nacional en tiempos de espera asistencial.

Además, ha adelantado un nuevo "récord" de 455 plazas --de ellas 336 para facultativos y 119 para enfermeros-- correspondiente a la convocatoria 2026/2027 y la inminente presentación del Plan Oncológico de la Región de Murcia, cuyo fin es, según sus palabras, "diagnosticar antes, agilizar la atención y ofrecer un mejor acompañamiento a pacientes y familias".

También se ampliará el calendario vacunal frente a la gripe para niños de hasta 11 años y la vacunación del Herpes Zoster para personas de entre 79 a 83 años; y se comenzara a realizar el estudio de dos nuevas patologías a todos los recién nacidos --atrofia muscular espinal e inmunodeficiencia combinada grave--.

AMPLIACIÓN DE PLAZAS EN RESIDENCIAS Y BONIFICACIONES FISCALES

En lo que respecta a política social, López Miras ha desvelado que las cuentas de 2026 incluirán un incremento de 36 millones de euros para el sistema de dependencia, lo que permitirá crear 400 plazas residenciales y de centros de día.

Tras afear al Gobierno central que "nos adeuda más de 600 millones de euros en materia de dependencia", el presidente de la Comunidad ha anunciado la bonificación del 99% del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de tercer grado y la deducción autonómica del IRPF para que los afectados por la talidomida no tributen por las ayudas estatales.

Además, ha anunciado que la Comunidad asumirá financieramente la eliminación del copago farmacéutico para los enfermos de ELA y otras enfermedades irreversibles. "Ellos no deben pagar la incompetencia de Sánchez y sus socios", ha dicho al respecto.

Para reforzar la conciliación, López Miras ha hecho referencia a una partida de 1,6 millones de euros destinada al mantenimiento de aulas matinales y apoyo vacacional, así como una línea de crédito de 2 millones de euros para mujeres autónomas que hayan sido madres en los últimos dos años.

INCREMENTO DEL PLAN DE AYUDAS A POLICÍAS LOCALES

El presidente regional ha censurado lo que considera una "dejación de funciones" del Gobierno de España en materia de seguridad ciudadana. Ante ello, ha anunciado la ampliación de la estrategia 'Región de Murcia + Segura', que elevará de 18 a 22 millones de euros el plan de ayudas a las policías locales para el periodo 2026-2030.

El objetivo, según ha precisado, es facilitar la incorporación de hasta 700 nuevos agentes en los municipios de la Región, con la novedad de unificar "por primera vez" las pruebas de acceso a los cuerpos locales.

Tras celebrar las cifras récord en alojamientos turísticos en 2025, que rozaron los 1,9 millones de viajeros, López Miras ha adelantado la activación de los primeros 3 millones de euros del Pacto por el Turismo (de un total de 6 millones hasta 2027). Estos fondos se destinarán a líneas de apoyo al emprendimiento turístico y a la renovación y modernización hotelera.

Ante los "eternos retrasos" de proyectos viarios de competencia estatal, como el Arco Norte o el tercer carril de la A-7, el presidente autonómico ha comprometido partidas propias en las cuentas de 2026. En concreto, un millón de euros para el desdoblamiento de la RM-425 en Yecla, un protocolo inminente con los ayuntamientos de Murcia y Molina de Segura para desdoblar los accesos a Altorreal, y una inyección de 6 millones de euros, en colaboración con el Ayuntamiento de San Javier, con el fin de reordenar y mejorar la conexión viaria de la zona norte de La Manga del Mar Menor en el área de El Estacio.

Asimismo, ha adelantado que antes de fin de año se licitará un nuevo contrato de conservación integral de las carreteras del Mar Menor y Campo de Cartagena con un presupuesto que ascenderá a 18 millones de euros

NUEVA LEY DEL SUELO REGIONAL

Además, ha avanzado que el Gobierno regional impulsará una nueva Ley del Suelo para superar la "brecha" entre la ley y el planeamiento urbanístico, al tiempo que continuar con la simplificación y agilización de los procesos; así como una inverdsión de 10 millones de euros para construir nuevas viviendas asequibles.

En materia de agricultura, el presidente de la Comunidad ha avanzado que las cuentas de 2026 incluirán una partida para la contratación del seguro agrario de 10 millones de euros y destinarán 16 millones a mejorar infraestructuras hidráulicas.

En el bloque político, López Miras ha tildado de "auténtico insulto" la propuesta de reforma del sistema de financiación planteada por el Ministerio de Hacienda y ha acusado al Ejecutivo central de negociarla "en las cloacas de La Moncloa con un independentista condenado como Junqueras".

El presidente regional ha anunciado que exigirá formalmente la "inmediata" retirada de ese documento y la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar una reforma multilateral.

Asimismo, ha vuelto a exigir un Plan Nacional del Agua con visión de Estado ante el recorte de los caudales del trasvase Tajo-Segura y ha tachado de "cinismo, cobardía, hipocresía y una traición a los intereses de la Región de Murcia" la postura de los socialistas murcianos al respecto.