López Miras ultima con CCOO y UGT la nueva Estrategia de Empleo 2026-2029

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, con la consejera Marisa López Aragón y la secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, Teresa Fuentes - CARM

MURCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha mantenido este miércoles en el Palacio de San Esteban sendas reuniones con las secretarias generales de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, Teresa Fuentes, y de UGT Región de Murcia, Paqui Sánchez, para abordar los últimos detalles de la nueva Estrategia de Empleo 2026-2029.

El Gobierno regional pondrá en marcha esta nueva Estrategia "en un contexto de descenso continuado del paro y creación récord de puestos de trabajo en la Región de Murcia, por encima de la media nacional", según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Así, la Región cuenta actualmente con el nivel de paro "más bajo" tras un mes de marzo desde 2008, y a día de hoy registra 5.885 desempleados menos que hace un año.

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, marzo dejó el "récord de empleo" de toda la serie histórica, con un total de 687.736 personas afiliadas.

Desde el Gobierno regional han indicado que la nueva hoja de ruta en materia laboral para los próximos cuatro años "impulsará el empleo de calidad, con las empresas como motor de generación de oportunidades, los jóvenes como eje del relevo generacional y una atención prioritaria a las personas con mayores dificultades de inserción".

Por ejemplo, la Estrategia incluirá programas específicos de primera experiencia laboral para jóvenes, una nueva plataforma digital de intermediación laboral o el refuerzo de la atención a colectivos vulnerables.

Durante ambas reuniones, López Miras también ha abordado con los sindicatos otros asuntos de interés en el marco del diálogo social, como el despliegue del Plan Industrial de la Región de Murcia o la mejora del funcionamiento de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales.