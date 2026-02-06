Navantia nombra nuevo director del Negocio de Submarinos a Manuel Bermúdez de Castro

El director del Negocio de Submarinos de Navantia, Manuel Bermúdez de Castro - NAVANTIA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Navantia ha nombrado nuevo director del Negocio de Submarinos a Manuel Bermúdez de Castro Muñoz. Desde esta responsabilidad, liderará el negocio y la gestión del astillero de Cartagena en la nueva fase del programa S80 y se enfocará en maximizar la eficiencia de los procesos productivos del astillero y su preparación para nuevos programas.

Manuel Bermúdez de Castro Muñoz, nacido en A Coruña en 1972, cuenta con una amplia trayectoria como ingeniero naval con particular experiencia en producción y pruebas. Desde su incorporación a Navantia en 2003, ha ejercido responsabilidades en diversos programas para la Armada y otras Marinas, en concreto en los programas F100, F310 y los programas australianos ALHD y AAOR, en el que fue director; así como para Navantia Seanergies.

Por su parte, Agustín Álvarez Blanco, que ha liderado en los últimos años el negocio de submarinos, siendo clave para la entrega de la primera unidad de la clase S80, pasará a ocupar el puesto de asesor técnico del director de Operaciones y Negocios.

PROGRAMA DE SUBMARINOS S80

El programa de submarinos S80, una capacidad clave para el Ministerio de Defensa y un desafío tecnológico sin igual para la industria de defensa española, ha entrado en una nueva fase una vez entregado y operativo el S81 'Isaac Peral', el primero de la clase, que ya ha cumplido con éxito sus primeras misiones con la Armada.

La prioridad del programa es ahora la entrega del S82, así como la construcción y las pruebas de los dos restantes submarinos de la serie, incluyendo la integración del sistema de propulsión anaeróbica (AIP).