Noelia Arroyo: "La moción de censura bloqueará un año la legislatura poniendo de rehenes a los cartageneros"

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el concejal de Educación y Hacienda, Nacho Jáudenes, y el edil de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, a su llegada al III Foro de Municipalismo
MURCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se ha mostrado este martes "apenada y sorprendida" por la moción de censura que este pasado lunes PSOE, MC Cartagena, Sí Cartagena y los dos concejales no adscritos, ex de Vox, presentaron en el consistorio de la ciudad portuaria.
Arroyo, que ha asistido al III Foro de Municipalismo organizado por el diario La Opinión en Murcia, ha afirmado que esta moción de censura "no beneficia a nadie". Para la alcaldesa esta decisión de parte de la oposición "no es porque las cosas vayan mal en Cartagena, sino porque van bien".
Para la regidora el objetivo de esta "amalgama de concejales, con sus propios intereses" es "bloquear el ayuntamiento y bloquear un año de legislatura por intereses partidistas poniendo de rehenes a los cartageneros".
En este sentido, Arroyo ha afirmado que esta moción de censura no obedece al resultado electoral de 2023 ni es porque el municipio no tenga presupuestos. "El PSOE va perdiendo todas las elecciones y MC Cartagena va en caída libre", ha destacado, a la vez que ha señalado que el candidato propuesto a la Alcaldía, Jesús Jiménez Gallo, de MC, era el segundo de la lista en esos comicios.
Por otra parte, ha incidido en que esta moción de censura "no va a ningún lado" al señalar que Vox, formación de donde provienen los dos concejales no adscritos que apoyan la moción, "tiene sus principios y valores que no son para nada progresistas". Por esto, Arroyo ha señalado que el PSOE "es capaz de aliarse con Vox para llegar al Ayuntamiento de Cartagena a cualquier precio".
"No tienen un programa en común, ni tiempo para ejecutarlo. Es imposible que esto salga bien", ha advertido. Para Arroyo esta iniciativa traerá "más bloqueo, parálisis, bronca y enfrentamiento", haciendo referencia al gobierno municipal en coalición entre MC y PSOE entre 2015 y 2019 que, según ha dicho, "no sirvió para nada".
Asimismo, Arroyo ha señalado al candidato propuesto por estar "denunciado por sus compañeros de partido por supuesta falsedad documental". "Me parece alucinante", ha añadido.
En cuanto a Beatriz del Álamo, la edil no adscrita que continúa siendo concejala de Turismo de Cartagena, Arroyo ha afirmado que este mismo martes por la mañana le ha advertido de que está apoyando una moción de censura contra ella misma. "Eres concejal de área y eso conlleva una responsabilidad y un respeto", le ha comunicado.
"Esto es un problema de Vox con Vox y yo soy una de las perjudicadas", ha señalado. "Me duele por Cartagena, son momentos difíciles", ha subrayado.
"¿Ahora van a estar de acuerdo con que el Naval se mantenga abierto como centro temporal de inmigrantes? ¿Con que no se construya la Ciudad de la Justicia? ¿Con que estemos cuatro años sin trenes?", se ha preguntado Arroyo sobre las decisiones que, de aquí en adelante, tomarán los exconcejales de Vox.
"Habrán hecho sus cuentas y habrán dicho: "Aunque no sea bueno para Cartagena nos viene bien a nosotros". Ese es el objetivo final", ha concluido.