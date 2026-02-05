Ortuño afirma que Lucas (PSRM-PSOE) quiere "traer las recetas fracasadas de Sánchez" sobre vivienda

MURCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño, ha rechazado este jueves las medidas planteadas en materia de vivienda por el líder del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, a quien ha acusado de querer "traer las recetas fracasadas de Pedro Sánchez" a la Región. "Esas propuestas no tienen credibilidad ni base presupuestaria", ha asegurado.

"Como buen sanchista que es, actúa como Pedro Sánchez, con ocurrencias, anuncios vacíos y cortinas de humo, y lo único que ha conseguido es que el acceso a la vivienda sea el principal problema que tienen los españoles", ha criticado Ortuño en una rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

A su juicio, "la apuesta que está haciendo el Gobierno de España por las políticas intervencionistas" en materia de vivienda "ha provocado que se disparen los precios, que se reduzca la oferta, que se favorezca la 'inquiokupación' y ha protegido también a los okupas".

"No vamos a admitir lecciones de quienes han convertido el acceso a la vivienda en el principal problema de los españoles", ha insistido el portavoz regional, quien ha instado a Lucas a que "le pregunte a Pedro Sánchez dónde están las 180.000 viviendas que prometió" y "que le exija al Ministerio que dé más seguridad jurídica a los propietarios, especialmente a los pequeños propietarios".

En este contexto, Ortuño ha reiterado "el esfuerzo del Gobierno regional para alcanzar un acuerdo con el mayor grado de consenso posible" para que la Región pueda tener una ley de vivienda y, de esta manera, "contribuir a resolver el principal problema que tienen los ciudadanos en la región y en este país".