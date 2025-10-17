La Policía Nacional detiene en Murcia a nueve miembros de un clan familiar por tráfico de drogas

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a nueve miembros de un mismo clan familiar como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en una misma calle de la pedanía murciana de La Ñora, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

En el marco de la operación se han incautado más de 4.300 plantas de marihuana; más de un kilo de 'rosin', un concentrado del cannabis; un arma de fuego y numerosa munición; más de 6.000 euros en efectivo; varios vehículos; una máquina para contar billetes; balanzas de precisión y sofisticados sistemas de iluminación y refrigeración.

La investigación, coordinada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia y de la Central, se inició el pasado mes de abril y ha permitido desmantelar una red organizada de viviendas en una misma calle donde se cultivaba marihuana.

En el operativo, llevado a cabo el pasado viernes, 10 de octubre, la Policía Nacional realizó un total de cinco entradas y registros en viviendas.

Los agentes han podido comprobar que los miembros de la red adoptaban importantes medidas de seguridad para evitar ser detectados, asignando funciones de vigilancia y maniobras de distracción, e incluso adoptando medidas de contra vigilancia para garantizar el desarrollo de su actividad.

La operación ha implicado el desmantelamiento completo de este grupo criminal, con la detención de nueve personas pertenecientes a un clan familiar a las que se les imputan delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

DROGA 'ROSIN'

La Policía Nacional ha destacado la incautación en este operativo de más de 1.155 gramos de un tipo de droga conocida como 'rosin', una sustancia estupefaciente que se obtiene de la extracción del THC --tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo del cannabis--.

Es necesario el empleo de 75 kilos de cogollos para obtener un kilo de esta sustancia en un laboratorio específico. El objetivo de quien lleva a cabo este proceso es obtener una mayor concentración de THC en las dosis destinadas al pequeño consumidor, pudiendo alcanzar un precio en el mercado de hasta 120 euros el gramo.

En 2024, una investigación desarrollada desde la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia permitió el desmantelamiento de un laboratorio de 'rosin' en Los Alcázares (Murcia) y la intervención de 1,5 kilos de esta sustancia, una de las mayores incautaciones a nivel nacional.

Además, se desmanteló un complejo laboratorio que contaba con el instrumental necesario para realizar la extracción del cannabis a través de diferentes procedimientos de variación de temperatura, presión y tiempo, consiguiendo productos sólidos y líquidos para vapear.