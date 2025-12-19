El PP ganaría las elecciones en la Región sin mayoría absoluta y Vox empataría en escaños con el PSOE, según el CEMOP

Presentación del Barómetro de otoño del CEMOP - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El PP ganaría las elecciones en la Región sin mayoría absoluta y Vox empataría en escaños con el PSOE, según el Barómetro de Otoño 2025 del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), que otorga 19 diputados a los 'populares', a cuatro de la mayoría absoluta, y sitúa tanto a Vox como al PSOE con 12 escaños cada uno.

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha recibido este viernes el informe del CEMOP, titulado 'La vivienda, un problema', que refleja además que la vivienda, la inmigración y la cuestión política, políticos, política y partidos, se configuran, por este orden, como las principales preocupaciones de la ciudadanía murciana.

Según el estudio, la vivienda ha crecido de forma notable como problema para los murcianos, mientras que los políticos y la política continúan ocupando un lugar destacado entre las inquietudes ciudadanas, aunque con menor intensidad que en el barómetro de verano. La inmigración asciende al segundo puesto y el desempleo se mantiene en cuarto lugar, con cifras similares a las recogidas en anteriores oleadas.

El Barómetro de Otoño 2025 subraya que "la Región de Murcia es percibida por la ciudadanía como un espacio en el que se combinan signos de una cierta fortaleza económica con un evidente malestar político e institucional", y añade que problemas estructurales como la vivienda, la calidad del empleo y la inmigración "configuran el centro de las preocupaciones ciudadanas".

En cuanto a la intención de voto, el informe del CEMOP señala que, si hoy se celebrasen elecciones autonómicas, el Partido Popular obtendría el 38,3% de los votos y 19 escaños. Vox se situaría como segunda fuerza en la Región, con el 25,3% de los votos y 12 diputados, los mismos escaños que lograría el PSOE, con un 23,9% de apoyo. Unidas Podemos mantendría su representación actual, con 2 escaños y un 5,5% de los votos.

El estudio, realizado entre el 3 y el 21 de noviembre de 2025, se enmarca en un contexto que el propio barómetro describe como marcado por la polarización política y una percepción de bloqueo institucional, factores que influyen tanto en la valoración de la situación política como en las preferencias electorales de la ciudadanía.