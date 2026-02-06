La producción industrial crece un 6,3% en diciembre en la Región de Murcia

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) aumentó un 6,3% interanual el pasado mes de diciembre en la Región de Murcia, 3,5 puntos más que la media nacional, que se incrementó un 2,8%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa anual se sitúa siete puntos y ocho décimas por encima de la registrada en noviembre. En el conjunto de España se produce un aumento anual de la producción del 2,8%, seis décimas por encima del crecimiento registrado en noviembre.

Analizando los datos por destino de los bienes, las repercusiones más destacadas se producen en energía (3,439 puntos), con una variación interanual del 11,3% en su producción, y en bienes de consumo no duradero (3,189 puntos), con un 10,7% de variación en el último año.

Con repercusión negativa únicamente se encuentran los bienes de equipo, que repercuten -0,757 puntos y presentan una variación anual del -6,0%.

La mayoría de ramas repercuten en sentido positivo. Entre ellas, destacan el suministro de energía eléctrica y refino de petróleo (3,715 puntos), con una variación anual del 15,0%, y la industria de la alimentación con 2,967 puntos y un incremento interanual del 11,5%.

Entre las repercusiones negativas, la más relevante se produce en la industria química con -1,044 puntos y una variación en estos últimos doce meses del -11,5%.

Junto a las ramas ya mencionadas, las variaciones anuales más destacadas las presentan, en sentido positivo, la rama de otras industrias extractivas con un 56,6% y, en sentido negativo, la industria textil con un -31,5%.

El índice para todas las agrupaciones de actividad sin considerar la energía presenta un incremento del 4,1% respecto a diciembre de 2024, lo que supone un crecimiento de siete puntos y cuatro décimas porcentuales respecto a la tasa registrada en noviembre.