Protección Civil de Murcia contará con nuevos equipos para mejorar la respuesta ante incendios forestales

Presentación de los nuevos equipos de Protección Civil de Murcia para mejorar la respuesta ante incendios forestales - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha reforzado las capacidades logísticas del Servicio de Protección Civil y Emergencias con la incorporación de nuevo material destinado a mejorar la respuesta municipal ante incendios forestales y otras emergencias de gran complejidad.

Entre el material incorporado destacan nuevas raciones de emergencia de larga conservación, grupos electrógenos portátiles y equipamiento destinado a la instalación y funcionamiento del centro de recepción de medios. Recursos que permiten facilitar el despliegue de dispositivos logísticos en aquellos escenarios en los que las infraestructuras o los servicios básicos puedan verse comprometidos, han informado desde el Consistorio.

Las raciones de emergencia están concebidas para proporcionar alimentación inmediata durante las primeras horas de una emergencia, tanto a la población afectada como a los equipos de intervención, hasta que puedan establecerse sistemas estables de avituallamiento. Su formato sellado garantiza una adecuada conservación y facilita su transporte y distribución en cualquier entorno operativo.

La incorporación de estos recursos permitirá incrementar la preparación del Servicio para afrontar intervenciones prolongadas, mejorar su autonomía operativa y prestar apoyo tanto a la población afectada como a los distintos organismos y equipos que participan en la gestión de las emergencias.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado que "la logística es un elemento clave en la gestión de cualquier emergencia y Murcia está preparada". El edil ha señalado que "disponer de recursos preparados para las primeras horas de una intervención permite mejorar la capacidad de respuesta y ofrecer una atención más eficaz tanto a la población como a los equipos que trabajan sobre el terreno".

Como complemento a este refuerzo logístico, el Servicio de Protección Civil y Emergencias ha incorporado también un vehículo de transporte que permitirá mejorar la movilidad del material operativo destinado a albergues, puestos sanitarios y módulos del Puesto de Mando Avanzado, incrementando la capacidad de despliegue de recursos cuando las circunstancias lo requieran.

Fulgencio Perona ha subrayado que esta mejora de los medios logísticos "refuerza la capacidad del Ayuntamiento para estar preparado ante situaciones de emergencia y responder de manera coordinada y eficaz cuando sea necesario", al tiempo que permite ofrecer un mayor apoyo a los servicios que intervienen sobre el terreno.