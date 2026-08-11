Restringido el acceso a montes públicos y espacios naturales durante el eclipse solar

Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cerrará desde las 6.00 horas de este miércoles, 12 de agosto, los accesos a determinados montes públicos y espacios naturales con motivo del eclipse solar y ante la previsión de una elevada afluencia de personas y el riesgo de incendios forestales asociado a las altas temperaturas y la sequedad del terreno.

La medida, activada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias en el marco del dispositivo especial de Protección Civil previsto para el eclipse, permanecerá vigente hasta las 7.00 horas del jueves, 13 de agosto. Durante ese periodo también se restringirá el tránsito de vehículos y maquinaria a motor por los viales que atraviesen terrenos forestales.

Los cierres afectan a distintos puntos de los municipios de la Región, tanto en espacios naturales protegidos como en montes públicos y caminos forestales. Algunos de ellos son específicos para la jornada del eclipse, mientras que otros tienen carácter permanente.

RESTRICCIONES EN LAS SIERRAS DEL NOROESTE Y ALTIPLANO

En Jumilla, los cierres se concentran principalmente en el Parque Regional de Sierra del Carche, con restricciones en los accesos de La Rosa, Umbría del Carche, Los Calderones, La Yedra, Solana de Cristal, La Curiosa, Yedra-Raspay, Umbría de la Peña, Fuente de la Sanguijuela y Alto del Cantal, entre otros. Algunos de estos puntos cuentan ya con cierre permanente.

En Yecla, las medidas afectan a la Sierra de Salinas y al Monte Arabí. Se incluyen el acceso a la Sierra de Salinas en el límite con Villena y varios puntos del Monte Arabí, como la entrada a las pinturas, la Cueva del Mediodía y el aparcamiento de la Casa del Guarda, además de varios cortes de caminos en la zona sur.

En Moratalla se han establecido cierres en distintos accesos de la Sierra de los Álamos y su entorno, entre ellos la subida desde el camping de La Puerta a Somogil, el acceso situado después de Casa Cristo, El Bebedor y La Tercia Vieja.

También habrá restricciones en varios puntos de Caravaca de la Cruz, entre ellos La Alberquilla, El Nevazo, La Serrata y dos accesos de El Gavilán, todos ellos con carácter permanente.

CIERRES EN EL ENTORNO DEL SEGURA

En el área de Ricote, Ojós y Ulea, las restricciones afectan a numerosos caminos y accesos de las sierras de Ricote y La Navela. Entre ellos figuran Umbría del Cajal-Mirador de Franco, en Ojós; Navela-Losilla y Navela-Casa Forestal, en Ulea, y distintos accesos de la Sierra de Ricote, como Barranco de Ambroz, Collado Losas, Los Hermanicos, Mahoma, La Bermeja, La Almarcha, Casa Forestal La Solana, Corral de Ramón, Barranco del Pozo, Bancal del Abad, Collado del Moro, Collado Blanco, Collado Amoladeras y Umbría de Blanca.

En Abarán, los cortes afectan a distintos accesos de la Sierra del Oro y del Parque Regional de Sierra de la Pila. En la primera zona se incluyen la subida a la Sierra del Oro, el camino forestal de la Solana en dirección a Ricote y el cruce de subida a Portazgo, además del acceso desde la Umbría del Cuchillo. En Sierra de la Pila se mantienen cerrados los accesos de San Joy, El Boquerón, Las Poyatas, Barranco Varcárcel, Corral de Amante y el tramo entre el Mojón de las Cuatro Caras y Puerto Frío.

También se han establecido restricciones en Blanca, en la Sierra de la Navela, con cortes en el camino forestal del área recreativa de La Navela, San Roque y Estrecho Hurtado.

En Cieza, los cierres afectan a varios caminos de las sierras de la Atalaya y del Oro, entre ellos los dos puntos del camino de la Umbría, el acceso hacia Sierra del Oro, la subida al collado de Portazgo, el camino hacia Abarán y los accesos hacia Malojo y La Herrada.

En Mula, los cierres incluyen varios accesos de los montes públicos, entre ellos las subidas a Eco 15-1 y Eco 15-2, Pocico-abajo, Pradillo, Peña Rubia y Cañizares-Collado de los Huesos, Fuenta Caputa-Charcón abajo, Eco 14, la cueva Sima de la Higuera y la Muela de Albudeite.

Por su parte, en Fortuna, dentro de Sierra de la Pila, permanecerán cerrados los caminos de subida al Mojón de las Cuatro Caras por La Garapacha, al Pico de La Pila y de Puerto Frío al albergue Cabezo Turra, así como los accesos de Poza Félix y del Comisario por el área recreativa Fuente La Higuera.

En Calasparra, se mantienen cerrados los accesos a la Reserva Natural de Cañaverosa y a Las Juntas-Santuario de la Virgen de la Esperanza, ambos con carácter permanente, además del acceso Eco 05.

CIERRES EN EL ÁREA METROPOLITANA Y EL LITORAL

En el municipio de Murcia, el dispositivo contempla cortes en varios accesos de la Cresta del Gallo, tanto en la subida desde Los Teatinos como en otros puntos de acceso, además de restricciones en el entorno del Eremitorio de la Luz y la Ventolera. También se cerrarán los accesos a la Naveta del Puerto desde el Puerto de la Cadena y el Puerto El Cigarrón, así como los accesos a Altahona desde los cementerios de Los Herradores y Hambre Viva y la puerta principal de Los Cuadros.

En Cartagena, se mantendrá cerrado el acceso al Monte de las Cenizas, mientras que en Mazarrón se incluyen los accesos de El Algarrobo, Margajón y Las Herrerías 1 y 2.

En Lorca, las restricciones afectan a diferentes accesos de las sierras de Tercia y de la Torrecilla, entre ellos Tercia-Chichar, Tercia-Jurramienta-El Oasis, Tercia-Imperio, Torrecilla-Los Pilones, Vertientes de Peñarrubia y Barranco del Algarrobo.

En Cehegín, los cortes se localizan en El Pocico y Collado de los Ceperos, en el MUP 32, y La Madroñosa, en el MUP 36.

En Alhama de Murcia, dentro del Parque Regional de Sierra Espuña, se cerrarán los cruces de Los Quemaos y del Trasvase, mientras que en Totana permanecerá cerrado el acceso de Las Alquerías.

Finalmente, en Zarcilla, permanecerán cerrados Campico Flores, Los Tornajos, Hoya del Navajo y la zona de Solana del Almirez afectada por el incendio.

RESTRICCIONES VINCULADAS AL RIESGO DE INCENDIOS

La adopción de estas medidas responde al dispositivo especial desplegado con motivo del eclipse, que previsiblemente incrementará la presencia de ciudadanos en espacios naturales y zonas elevadas para buscar puntos despejados desde los que observar el fenómeno.

La administración regional ha establecido así restricciones de acceso y circulación en zonas forestales especialmente sensibles, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo y facilitar la actuación de los servicios de emergencia en caso de incendio u otra incidencia.