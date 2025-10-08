La activista de la flotilla Reyes Ribó no será liberada hoy y seguirá bajo custodia israelí, según Albares

Decenas de personas esperan la llegada de los 21 ciudadanos españoles integrantes de la Sumud Global Flotilla al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La activista española Reyes Ribó, detenida por Israel el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo de la Global Sumud Flotilla, seguirá bajo custodia israelí por ahora, según ha informado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Ribó es la única de los 49 españoles que viajaban a bordo de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza que sigue detenida en Israel como resultado de que propinó un mordisco el domingo pasado a un funcionario de la prisión en la que está recluida, según denunció la Policía israelí.

Estaba previsto que la activista balear compareciera este miércoles nuevamente ante la Policía y se esperaba que pudiera ser liberada. Sin embargo, durante su intervención en el Pleno del Congreso, Albares ha informado que "sigue todavía retenida y tendrá otra vista oral". Según ha precisado, el cónsul de España en Tel Aviv ha podido hablar con ella y también está en contacto con su famlia.

Por otra parte, ha asegurado que los ocho españoles que viajan a bordo de la nueva flotilla que Israel ha interceptado en las últimas horas en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza van a recibir "toda la protección consular".

"Van a seguir un protocolo similar al que siguió la primera flotilla", ha añadido. "Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que consigan recuperar la libertad lo antes posible", ha recalcado.

Previamente, había informado de que el cónsul se había desplazado al puerto israelí de Asdod, a donde serán trasladados los integrantes de la flotilla, para poder brindarles la atención necesaria.