Los activistas de la flotilla denuncian "una escalada de violencia" de Israel con golpes y descargas eléctricas

El activista de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek (c) junto a su esposa Sally Issa (i) y el miembro de la Global Sumud Flotilla Eduard Lucas (d) a su llegada al Aeropuerto Barcelona-El Prat, a 10 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Privación del sueño, golpes, descargas eléctricas con táseres y bridas tan apretadas que entumecían las manos por falta de riego sanguíneo. Son algunas de las situaciones que han relatado a Europa Press los activistas de la flotilla, detenidos por Israel el pasado lunes y que este viernes aguardan en Estambul los tres vuelos que aterrizarán mañana en Bilbao, Madrid y Barcelona.

Tras las intercepciones de las embarcaciones, los activistas fueron trasladados a "barcos militares" que han descrito como "cárceles flotantes" con "concertinas" donde permanecieron 48 horas "secuestrados" en "aguas internacionales", según han relatado los activistas Laura Campos, Iván Soriano y Pablo Quesada a esta agencia.

"Había un túnel terrorífico con soldados con pistolas táser dándonos calambres en la cara y en la cabeza, a algunos les inyectaron sustancias que no sabemos lo que son y nos agredían con patadas", ha explicado Soriano, que ya fue detenido en la anterior misión humanitaria de la flotilla y ha detectado una "escalada importante de la violencia" por parte del ejército de Israel en comparación con su experiencia anterior.

Algunos detenidos sufrieron fracturas en las costillas o tuvieron que ser atendidos por una perforación en el pulmón, según han constatado los activistas.

Soriano ha destacado la prohibición de salir de los "contenedores" en los que dormían "hacinadas" alrededor de "60 personas" con láseres que les apuntaban cuando intentaban salir para acudir a los lavabos.

"Tuvimos que dormir agazapados en posición fetal con la cabeza chocando contra las paredes del contenedor y sin poder movernos", ha contado Quesada, secretario de sociedad civil y movimiento popular de Podemos.

Para Laura Campos, la peor parte fue el traslado a puerto y la estancia en prisión. "Nos tuvieron más dos horas arrodillados con la cabeza gacha con el himno de Israel constantemente sonando" mientras "soldados con sus familias hacían fotos y 'selfies'". Maniatados con bridas, algunas estaban tan ceñidas que entumecían las manos, según ha revelado Soriano, que no ha podido recuperar la sensibilidad en un pulgar.

Una queja que Quesada también ha hecho suya: "Había gente pidiendo que se las aflojaran porque estaban perdiendo la sensibilidad y en ningún momento atendieron nuestras peticiones".

Campos ha explicado que fue entonces cuando irrumpió el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben- Gvir; unas imágenes que se han populares en las últimas horas y le han costado el reproche de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

"Cada dos por tres nos sacaban esposados de celda en celda para evitar que nos durmiéramos y nos llevaban a reconocimientos médicos solo para mantenernos despiertos". Una situación que se extendió casi dos días: "No nos dieron papel de váter ni comida". "Cinco litros de agua para más de 30 personas", ha denunciado Soriano.

De los 500 activistas, Campos ha afirmado que ninguno se ha salvado de recibir agresiones físicas y que "centenares" de ellos acudieron al hospital una vez llegaron a Estambul, donde se han sometido a pruebas médicas para tratar de determinar qué sustancia se les inyectó en el traslado a prisión.

Según han asegurado, casi ningún activista pudo reunirse con su abogado ni hablar con familiares en todo el transcurso desde el "barco prisión" hasta la cárcel. "Si esto nos lo hacen a nosotros, teniendo presión internacional y con muchísimo foco mediático, y con estrategias de tortura, qué no le harán al pueblo palestino", han coincidido los tres activistas que ultiman las horas para volver a España.

Este sábado, partirán tres vuelos. El primero, aterrizará en Bilbao a las 12:30 horas; el segundo, en Barcelona, a las 13.00 horas; y el tercero, a las 19.00 horas en Madrid.