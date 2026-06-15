Las agendas de Santos Cerdán lo sitúan al tanto de la trama del 'caso Leire' para anular procedimientos judiciales

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido varias agendas del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que llevan a constatar que "adquirió especial relevancia en la participación y conocimiento" de la presunta trama del 'caso Leire Díez' para tratar de anular procedimientos judiciales y buscar información comprometida contra jueces, fiscales y la propia UCO.

Así queda reflejado en un nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, donde analiza diferentes indicios hallados en los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el pasado 27 de mayo tanto en la sede federal del PSOE, como en domicilios particulares, entre ellos el de Santos Cerdán en Milagro (Navarra).

"Las evidencias recabadas el pasado 27.05.2026 han permitido confirmar este extremo", sostiene la UCO, que indica que "entre la documentación aportada por el PSOE se localizó una anotación manuscrita en una de las agendas de Santos directamente relacionada con la estrategia descrita".

En concreto, la anotación recogía la siguiente expresión: "Ha dicho Jacobo, pide la nulidad en la causa de su cliente Yepes". De esta forma, la UCO analiza la "especial relevancia" de Santos Cerdán en el plan trazado por el abogado Jacobo Teijelo y su cliente, el capitán y exagente de la UCO Juan Sánchez Yepes.

La UCO añade que sería una de las "líneas de actuación prioritarias" de la presunta trama, remitiéndose a lo que manifestó la propia Leire Díez, de la que recuerdan que dijo: "Voy a trasladarle a Santi lo de L. Pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Le conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one".

El informe de la UCO también habla de una supuesta estrategia de "desobediencia" que aparece mencionada en una libreta vinculada a Santos Cerdán, y que fue entregada durante la ejecución del requerimiento en la sede del PSOE.

Según los investigadores, esta anotación cuestionaría "p[or] q[ué] está [Aldama] en la calle?" y, en relación con esta salida de prisión provisional, añadía si el fiscal Anticorrupción "desobedeció o no informó al FGE".

DACIÓN DE CUENTAS

La UCO también ha incorporado un documento de uno de los dispositivos incautados a Cerdán, fechado en noviembre de 2024, el cual "pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada por parte" de Díez al exsecretario de Organización.

El archivo, titulado "Incumplimientos", hace alusión "a muchas de las líneas de actuación desarrolladas" por la exmilitante, indica el Instituto Armado. Así, aparecen mencionados el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el fiscal José Grinda o el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena.

De hecho, los investigadores han recogido también la declaración como testigo del empresario Joaquín Parra ante la Guardia Civil. En ella, aseguró que hablaban de "quitar de en medio" a Grinda, Marchena o al empresario Víctor de Aldama.

Además, Parra señaló que se creó un grupo de WhatsApp llamado "VACACIONES Y VIAJES" en el que participaban él, Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada.

En esa declaración, el empresario también indicó que "tuvieron un primer encuentro" en un piso en la calle Diego de León, en Madrid, al que Díez y Dolset "se refirieron como un piso franco del PSOE para la celebración de reuniones".