La alcaldesa de Marbella alega ante el Senado que no hay "ninguna irregularidad" en su patrimonio, declarado a Hacienda

En su escrito a la Comisión de Incompatibilidades, la senadora del PP denuncia una "persecución" y "campaña de acoso del PSOE" MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, ha comunicado al Senado que "no hay absolutamente ninguna irregularidad" en su patrimonio y que tiene "todo" declarado a Hacienda. Según ha explicado, actualizó su declaración una vez iniciada la legislatura por una "donación de acciones" por parte de su marido en julio de 2020 debido a "una situación familiar de enfermedad grave" ocurrida cuatro meses antes.

Así se recoge en el escrito --con fecha de 29 de marzo-- que la regidora ha remitido la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara Alta. A finales de febrero esta comisión aceptó abrir, a petición del PSOE, un procedimiento para investigar el patrimonio de Muñoz, después de que la alcaldesa actualizase su declaración de bienes para incluir la adquisición del 100% de una sociedad y una casa en Suecia.

En concreto, el PSOE sostiene que la alcaldesa admitió haber ampliado su capital en una sociedad vinculada con el paraíso fiscal de Gibraltar y terminó declarando que una vivienda de 560 metros cuadrados en Suecia era de su propiedad. En su nueva declaración, también reconoció --según este partido-- que incrementó hasta el 100% su participación en otros bienes inmuebles, hecho que hasta entonces "había ocultado en sus declaraciones presentadas ante la Cámara".

Es la primera vez, desde la aprobación a finales del 2020 del Código de Conducta de las Cortes, que el Senado abre un procedimiento de este tipo. Ese procedimiento, incluye un plan de trabajo que abarca la recogida de documentación referida a los bienes de la senadora, comparecencias y la elaboración de un informe por parte de la comisión que tendrá que ser elevado a la Mesa de la Cámara.

UNA DONACIÓN DE ACCIONES Y ACTUALIZACIÓN DE SU DECLARACIÓN

En el escrito que ha remitido a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, Muñoz niega irregularidades. "Todo mi patrimonio está declarado a la Agencia Tributaria, tal y como les consta en las declaraciones del Senado, en las fechas señaladas", afirma.

A renglón seguido, dice que la "controversia" que, "al parecer" genera este procedimiento es "la actualización" de su declaración una vez iniciada la legislatura. A este respecto, precisa que se trata de "una donación de acciones" por parte de su marido en relación con una sociedad española "cuyo patrimonio no ha registrado ninguna modificación desde 2005".

"Se produce en julio de 2020 y se debe a una situación familiar de

enfermedad grave ocurrida en marzo de 2020", asegura Muñoz. Su esposo, el empresario sueco Lars Gunnar Sune Broberg falleció el pasado 4 de marzo tras estar ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella.

Unos meses antes, la Audiencia Nacional había procesado a este empresario sueco como parte de una presunta red que enviaba droga al norte de Europa y también al hijastro de Ángeles Muñoz de liderar parte de la organización y comprar datos restringidos a un policía.

Muñoz explica en el mismo escrito que "la donación se lleva a cabo ante notario en Marbella (con fecha 7 de julio de 2020) y se registra en el Registro Mercantil de Málaga, con fecha 27 de julio de 2020. Según agrega, también se inscribe en la Junta de Andalucía ese mismo mes y se registra en su declaración de patrimonio del ejercicio 2020, presentada el 21 de junio de 2021.

LOS SOCIALISTAS TAMBIÉN ACTUALIZAN SUS DECLARACIONES

Por todo ello, la alcaldesa de Marbella afirma que "no hay absolutamente ninguna irregularidad". "En todo caso, una modificación que se registra en cuanto me indican que es preceptivo hacerlo durante la legislatura y no a su término. Una situación en la que, al parecer, han incurrido al menos una decena de senadores socialistas, en su caso una vez advertidos por su grupo parlamentario, que entiendo que deberán ser requeridos de igual manera por esta comisión", añade.

Muñoz tacha de "calumnioso" el escrito el PSOE al que acusa de incluir afirmaciones "a sabiendas de que son falsas". Además, recuerda que el Partido Socialista intentó personarse en un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tanto la Fiscalía como el propio magistrado se opusieron, "ya que como recoge la resolución ni el Ayuntamiento de Marbella ni ninguno de sus miembros de Gobierno tienen que ver con la causa".

Pese a los recursos a esa decisión, señala que la Audiencia Nacional volvió a denegar la personación al establecer que "en ningún momento puede atribuirse participación alguna" al Ayuntamiento de

Marbella y a sus cargos los hechos investigados.

NO PUDIERON EN LOS TRIBUNALES Y USAN EL SENADO

"Por lo tanto, solo me cabe afirmar que en mi experiencia política nunca había contemplado un documento presentado ante esta Cámara con mayor número de apreciaciones difamatorias, mentiras y comentarios deshonrosos que tienen como único objetivo intensificar la campaña de acoso del PSOE hacia esta senadora y la estrategia electoral de intentar enturbiar la imagen del Gobierno municipal, del Ayuntamiento y de la ciudad de Marbella", asegura la alcaldesa.

Según Muñoz, tras el rechazo de la Justicia, el PSOE ha acudido al Senado "como opción refugio para continuar con esta persecución, en un intento de pervertir el espíritu" de la Comisión de Incompatibilidades y "un ejercicio de utilización desleal e indigna de las Cortes Generales". "Quedando a su entera disposición", concluye la senadora del PP en su escrito, fechado el 29 de marzo.