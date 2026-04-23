(AMP) El ERE de Capgemini en España afectará a un máximo de 748 personas, un 6,8% de la plantilla

Archivo - El 88% de las empresas españolas exige a las telecos responsabilidades sobre los resultados del negocio - CAPGEMINI - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expediente de regulación de empleo (ERE) de la consultora tecnológica francesa Capgemini en España afectará a un máximo de 748 personas, un 6,8% de la plantilla, según ha confirmado la empresa este jueves en un comunicado tras la celebración de la primera reunión oficial del ERE, en la que se ha constituido la mesa de negociación.

"El procedimiento, en su escenario máximo, podría afectar hasta 748 puestos de trabajo en España, lo que representa aproximadamente un 7% de la plantilla de la compañía en el país, compuesta por alrededor de 11.000 personas", ha manifestado la firma, tal y como había adelantado Europa Press esta mañana tras tener acceso a un comunicado del Sindicato de Base (Co.bas) a los trabajadores de la empresa.

Capgemini ha añadido que este proceso se desarrolla en un contexto marcado por la "aceleración del cambio tecnológico, la evolución de las necesidades de los clientes y la necesidad de adaptar las capacidades organizativas para garantizar la sostenibilidad económica y operativa de la compañía a medio y largo plazo".

PRIORIDAD DE MANTENER EL EMPLEO

Asimismo, la firma gala ha señalado que el proceso se llevará a cabo en un marco de "diálogo constructivo y negociación de buena fe, con pleno respeto hacia las personas potencialmente afectadas y en estricto cumplimiento de la normativa laboral aplicable". El proceso, que afectará a siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz), se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto.

Cabe recordar que con la celebración de la mencionada reunión da inicio el periodo de consultas de 30 días para la negociación del ERE que la dirección de Capgemini pretende llevar a cabo. Para la Sección Sindical de Co.bas, la prioridad absoluta en esta negociación es "el mantenimiento del empleo", ya que entienden que existen "otras fórmulas para que la empresa se adapte a la situación de mercado más allá de desprenderse y poner en la calle a aproximadamente al 7% de su plantilla".

"Plantilla que con su esfuerzo ha contribuido este último ejercicio sin ir más lejos a generar un beneficio neto en el grupo de 1.601 millones de euros", ha señalado. En esta línea, el sindicato ha explicado que aunque uno de los argumentos de la actual dirección es la alta desasignación de proyectos a los empleados, en 2020 las personas en 'banquillo' o 'bench' (periodo entre un proyecto y otro) alcanzaron un 13,3% del total de la plantilla, siendo en la actualidad del 6,4%.

6,4% DE LA PLANTILLA EN 'BANQUILLO'

"Se duplicaba el porcentaje de personas sin proyecto y en aquel momento la empresa tuvo la capacidad de soportar esta desasignación, ¿por qué ahora no?", se cuestiona. Por último, el sindicato ha asegurado que seguirán "insistiendo en que se pueden aplicar medidas menos traumáticas como prejubilaciones y salidas voluntarias". La empresa comunicó hace unas semanas a la representación legal de las personas trabajadoras su intención de iniciar un proceso de reestructuración que incluiría la puesta en marcha de un ERE en España por el impacto de la inteligencia artificial (IA).

Capgemini destacó en un comunicado que "está comprometida en apoyar a las organizaciones en el impulso de sus procesos de transformación con agilidad". "En este contexto, y de conformidad con la normativa laboral vigente, hemos informado a la representación legal de las personas trabajadoras de nuestra intención de iniciar un proceso de reestructuración", explicó la empresa.

Con todo, indicó que las necesidades de los clientes también evolucionan "rápidamente". "Nos estamos adaptando para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que nuestros equipos cuentan con las competencias adecuadas para el futuro", concluyó.

Por su parte, CCOO denunció que el ERE en Capgemini es fruto de una "nula gestión estratégica" y no de la IA. En este contexto, la sección sindical de CCOO en Capgemini manifestó su "total rechazo" a los argumentos presentados por la compañía y denunció la "falta de previsión" que ha conducido a esta situación.

"CCOO Capgemini estará presente en dicha mesa con un objetivo claro: proteger el empleo, proponer medidas que minimicen el número de despidos y exigir el máximo de voluntariedad posible", señaló el sindicato en referencia a la reunión de este jueves.