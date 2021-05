Casado avisa a Sánchez que recurrirá al Supremo si concede el indulto a presos del 'procés' porque exige arrepentimiento

El líder del PP, Pablo Casado, interviene en la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano, a 18 de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, (España). - Isabel Infantes - Europa Press

Dice que el independentismo ha creado "pobreza, confrontación y una crisis judicial" y pide recuperar la Cataluña del seny y el progreso

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal Supremo si el Gobierno concede el indulto a los condenados por el 'procés' porque, según ha recalcado, la ley exige arrepentimiento.

En su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI celebrado en Madrid, Casado ha asegurado que "el viaje a ninguna parte" del independentismo catalán que dura ya "una década" solo ha creado "pobreza, fragmentación, confrontación" e incluso "una crisis judicial". "Yo nunca hablo de un conflicto político sino de un conflicto jurídico", ha enfatizado.

Además, ha recalcado que las "arengas" del nuevo gobierno para "retomar la vía hacia la independencia" al asegurar que "lo volverán a hacer" es "incompatible" con la Constitución y la legislación vigente en España.

Casado ha criticado que desde el Gobierno no se haya descartado la concesión de indultos y ha recordado que la ley que los regula "requiere de arrepentimiento". "Y si se conceden indultos sin cumplir la ley, el PP lo va a recurrir al Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador. Lo quiero dejar muy claro para que no haya ningún tipo de equívoco", ha resaltado, para añadir que "esto no es diálogo sino que es ley".

VE LA AMNISTÍA "ILEGAL" Y "ANTIDEMOCRÁTICA"

Ante los que "ya hablan de amnistía", el líder del PP ha subrayado que en España la amnistía es "ilegal, anticonstitucional y

antidemocrática" porque rige solo con "Códigos Penales injustos, es decir, en regímenes totalitarios".

"No se reconoce la legislación penal y hay que amnistiar a las personas que han sido condenadas en base a un supuesto Código Penal que es injusto o vulnera algún tipo de Convención de Derechos Humanos", ha afirmado, para resaltar que ese "no es el caso de España desde hace más de 40 años".

Dicho esto, Casado ha afirmado que Sánchez "tiene todo el apoyo del PP para abandonar la vía del apaciguamiento en torno a la autodeterminación" pero tendrá "todo el reproche del PP si intenta una vez más decir que una mesa por la autodeterminación y la amnistía es la solución a la crisis económica, social e incluso de seguridad ciudadana" que hay en Cataluña.

El presidente de los 'populares' ha pedido "recuperar la Cataluña del seny, de la concordia, del progreso y del empleo", así como de "la España unida y de los gobiernos que gobiernan y no hacen ingeniería social".

DEFIENDE EL PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO DEL PP

En su conferencia bajo el título 'Transformación e Impacto social: Las mejores empresas para el planeta' en el marco del Congreso de CEAPI, Casado ha contrapuesto el discurso "triunfalista" del Gobierno con el "drama económico y social" que vive España y ha reivindicado el plan de choque presentado por su partido.

Además, el jefe de la oposición ha propuesto que los fondos europeos se utilicen para proyectos de recuperación estructural con bajada de impuestos, flexibilidad laboral, reactivación del sector inmobiliario, mayor liquidez para el turismo y eficiencia en el sector público.

Tras afirmar que la relación de España con Latinoamérica es "claramente mejorable", ha criticado también la pérdida de peso específico de España en el exterior, como demuestra a su juicio que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleve casi cuatro meses después de su toma de posesión sin llamar a Pedro Sánchez.



