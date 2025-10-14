Clavijo y Montero desbloquean 400 millones antes de final de año para inmigración y la reconstrucción de La Palma

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Sede del ministerio de Hacienda, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

También destinarán fondos a obras hidráulicas, planes de empleo y el sector primario

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han acordado este martes el desbloqueo de más de 400 millones de euros antes de que acabe 2025 para la atención de los menores extranjeros no acompañados, la reconstrucción de La Palma y la bonificación de 60% del IRPF para sus ciudadanos, obras hidráulicas, planes de empleo y ayudas al sector primario.

Así lo han acordado tras la reunión mantenida este mediodía en la sede del Ministerio de Hacienda, en Madrid, para tratar asuntos relacionados con la agenda canaria, un encuentro que Clavijo ha calificado como "positivo".

En declaraciones a los periodistas, el presidente canario ha explicado que 50 millones irán destinados a la atención de los menores migrantes, mientras que 20 serán para obras hidráulicas y otros 21 para el sector primario en el archipiélago, mientras se resuelve la entrega de otras partidas, como los 30 millones de euros de los "fondos de la pobreza".

En el caso de La Palma, Clavijo ha vuelto a poner encima de la mesa la idea de canalizar los 200 millones para la reconstrucción pendientes de entrega y la bonificación del 60 % del IRPF para los ciudadanos de la isla --dos de las reivindicaciones a las que ha dado más peso en la reunión-- a través de un 'decreto ley canario', tal y como sugirió en su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de agosto.

Aunque ha abogado por esta fórmula legislativa, a lo largo de este mes de octubre, su partido, Coalición Canaria, explorará la posibilidad de elevar un proposición de ley junto al PSOE "para desbloquear esos asuntos", que en cualquier caso debería salir adelante antes de que acabe el año.

DOCUMENTO TÉCNICO ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

A renglón seguido, ha explicado que el Gobierno central y el Ejecutivo canario trabajarán en la tramitación de los documentos "técnicos" y jurídicos tras el "impulso político" que, a su juicio, ha dado hoy la ministra de Hacienda.

El presidente canario ha señalado que "lo normal" es que puedan "tener un documento técnico a lo largo de finales de octubre, principios de noviembre y la otra parte que son los ingresos tendrán que llegar entre octubre y finales de noviembre", según ha añadido.

"Creo que con este empujón podemos decir que si se cumple todo, podremos dar un grado de cumplimiento alto de la agenda canaria", ha finalizado.