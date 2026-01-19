Las comandancias de Córdoba y Huelva, habilitadas para que familiares aporten ADN para cotejar con víctimas

1043787.1.260.149.20260119103920 Agente de Criminalística de la Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - GUARDIA CIVIL

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto sendas oficinas en las comandancias de Córdoba y Huelva para que los familiares directos del accidente ferroviario en Adamuz acudan a denunciar y aportar muestras de ADN para cotejar con las personas fallecidas y proceder a su identificación.

En concreto, la Guardia Civil ha informado de que ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba, en la Avenida de Medina Azahara 2, en Córdoba capital, para los trámites de cotejo de ADN que ayuden a la identificación de las al menos 39 víctimas mortales del accidente ocurrido en la tarde-noche de este domingo.

Igualmente, la Guardia Civil ha abierto una oficina en la Comandancia de Huelva --situada en la calle Guadalcanal, 1-- para que los familiares directos del Alvia siniestrado cuando realizaba el trayecto Madrid-Huelva puedan aportar muestras de ADN.

La Guardia Civil ha movilizado a más de 220 efectivos para atender a los afectados por el accidente de los dos trenes de alta velocidad siniestrados en Adamuz, entre ellos el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística con expertos en huellas y ADN, que se han desplazado a la zona cero.

Este Equipo Central de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil es el encargado de tomar muestras y evidencias, además de inspeccionar la zona para investigar el accidente ferroviario, según han precisado fuentes de la Guardia Civil.

También se han movilizado efectivos de unidades especializadas de Seguridad Ciudadana, Tráfico, GRS, además de apoyo aéreo por parte de un helicóptero y drones del instituto armado.

El accidente, que este lunes a primera hora dejaba un balance de 39 víctimas mortales y 152 heridos, ha obligado a activar el Protocolo Nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, de acuerdo al Real Decreto 32/2009.