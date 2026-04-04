Detenida una mujer por robar con violencia a una octogenaria en San Vicente del Raspeig

Joyas intervenidas - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco del Plan Mayor de Seguridad, ha detenido a una mujer de 43 años como presunta autora de un delito de robo con violencia a una octogenaria cometido en la vía pública del municipio de San Vicente del Raspeig (Alicante) durante el día.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de marzo, cuando los agentes recibieron un aviso por un robo con violencia sufrido por una mujer de 88 años. Durante el asalto, la víctima resultó lesionada tras un forcejeo, en el que la autora le arrancó los pendientes de oro que portaba y le causó desgarros en los lóbulos de las orejas, según ha detallado el Instituto Armado en un comunicado.

Ante la gravedad de las lesiones y la vulnerabilidad de la víctima, se estableció de inmediato un dispositivo de localización en el que participaron patrullas uniformadas y de paisano. Asimismo, se analizó material de cámaras de seguridad de la zona para obtener imágenes de la presunta autora huyendo del lugar tras la comisión del delito.

Gracias a la eficacia de la actuación policial, se logró identificar a la sospechosa, que era una vecina de San Vicente del Raspeig. Posteriormente, se desplegó un operativo de búsqueda que culminó, pocas horas después del robo, con su localización en un parque de la localidad, donde fue finalmente detenida.

De forma paralela, los investigadores llevaron a cabo gestiones con distintos establecimientos de compra-venta de oro. Así, localizaron en uno de ellos los pendientes sustraídos, que fueron recuperados y devueltos a su legítima propietaria, quien aún se encontraba conmocionada por lo sucedido.

LA DETENIDA HABÍA REALIZADO NUMEROSAS VENTAS DE JOYAS

Las investigaciones han permitido determinar que la detenida había realizado numerosas ventas de joyas en este tipo de establecimientos en los últimos años. Asimismo, se ha constatado que la presunta autora ha estado trabajando durante los últimos años como personal sanitario en un hospital de la provincia, sin descartarse que pudiera haber sustraído joyas a pacientes.

Por este motivo, las investigaciones continúan abiertas en colaboración con el citado centro hospitalario para la localización de posibles nuevas víctimas. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Esta actuación se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, iniciativa dirigida a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.