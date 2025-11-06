Detenidas 18 personas por robar 12 toneladas de cobre con valor de 1,7 millones por toda España

La Guardia Civil detiene a 18 personas en Badajoz por robos de cobre por valor de 1,7 millones de euros - GUARDIA CIVIL

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 18 personas por haber cometido un total de 36 robos de cobre con un valor de 1,7 millones de euros, alcanzando las 12 toneladas de cableado sustraído en las comunidades autónomas de Castilla y León, Murcia y Extremadura.

El material, que ha sido recuperado, pertenecía a instalaciones fotovoltaicas, bodegas o almazaras, entre otros, según ha señalado el cuerpo en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que también se destaca que el grupo detenido llegó a cometer "casi una veintena de robos en menos de 15 días".

La organización partía de Madrid en furgoneta propias o de alquiler, rumbo a las localidades donde "cometían estos hechos delictivos", una vez sustraído el material, lo transportaban hasta la capital, donde lo entregaban a diferentes chatarrerías de la Comunidad.

La benemérita interceptó en agosto a una de las furgonetas que, tras haber sustraído cable de la fotovoltaica de Alange (Badajoz), llevaba en su interior 3.800 kilos de cobre. En esa ocasión, como en otra intercepción de 3.000 kilos de material en Torremocha (Cáceres), los miembros de la organización abandonaron el vehículo.

Por otro lado, del total de los 18 detenidos por la Guardia Civil, tres eran encargados de diferentes chatarrerías de la Comunidad de Madrid y era quienes "recibían el material sustraído". Estos poseían más de cinco toneladas de cableado, ya intervenidos por el Instituto Armado.

Los detenidos están acusados de supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación, por los más de 30 robos cometidos en las provincias de Badajoz, Cáceres, Valladolid, Burgos, Soria y Murcia.