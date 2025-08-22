Se elevan a 40 los detenidos en España por los incendios forestales y se investiga a otras 119 personas

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las diligencias de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional dejan ya 42 detenidos en relación con los diferentes incendios forales de este verano en España, así como otras 127 personas investigadas, según los datos del Ministerio del Interior actualizados este viernes 22 de agosto.

En concreto, la Guardia Civil ha arrestado a 31 individuos --uno más que 24 horas antes-- e investiga a 104 personas por la ola de incendios en diferentes comunidades autónomas.

La Policía Nacional, por su parte, ha detenido a once personas --una más que en el balance de un día antes-- y ha imputado a otras 23, según el balance del Ministerio del Interior con cifras desde el pasado 1 de junio.

El balance de detenidos e investigados ha sido actualizado tras la reunión, presidida por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) que ha analizado la situación de los 19 incendios que siguen activos en distintas comunidades autónomas en situación operativa 2.

INTENCIONADOS, IMPRUDENCIAS Y CAUSAS NATURALES

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, valoró este jueves las diferentes causas de los incendios forestales en España, en muchos casos de sexta generación que dificultan la extinción, para recordar que la tipología varía en las comunidades autónomas.

En parámetros generales, ha dicho aludiendo a la memoria del Seprona de la Guardia Civil, un tercio de los incendios son de carácter intencionado, otro tercio se deben a imprudencias graves, como los que desobedecen ordenanzas municipales de no trabajar en determinadas horas por los riesgos que puede conllevar y, finalmente, otra tercera parte son por causas naturales como rayos.

En cuanto a los fuegos intencionados, Marlaska ha diferenciado del pirómano, que es una "minoría" en la que subyacen patologías principalmente psiquiátricas, y luego los incendiarios, "que es el que con plena conciencia y voluntad y por distintas motivaciones comete estos delitos".