Se elevan a 45 los detenidos en España por los incendios forestales tras tres nuevos arrestos el fin de semana

Un helicóptero trabaja en las tareas para la extinción del incendio en Molinaseca, en León - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana ha dejado otros tres detenidos por su presunta relación con los diferentes incendios forales de este verano en España, lo que eleva la cifra total a 45 arrestados y a 133 los investigados por la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Según los datos del Ministerio del Interior, hasta este domingo la Guardia Civil ha arrestado a 33 individuos --dos más que el viernes pasado-- e investiga a 109 personas en el marco de las indagaciones por la ola de incendios en diferentes comunidades autónomas.

La Policía Nacional, por su parte, ha detenido a doce personas --una más que en el balance del viernes-- y ha imputado a otras 24, según el balance del Ministerio del Interior con cifras desde el pasado 1 de junio.

El balance de detenidos e investigados ha sido actualizado tras la reunión, presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) que ha analizado la situación de los 14 incendios que siguen activos en distintas comunidades autónomas en situación operativa 2.

La situación más desfavorable se presenta en Barniedo de la Reina (León) por los constantes reencendidos y en Degaña e Ibias (Asturias) el dispositivo de extinción no logra detener el avance de uno de sus frentes, según la actualización del CECOD.