España y Mauritania refuerzan su colaboración en materia de ciberseguridad

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

España y Mauritania han firmado este miércoles un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en materia de ciberseguridad entre ambos países, según ha informado el Ministerio para la Transformación y de la Función Pública en un comunicado.

""A partir de hoy, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) pondrá recursos y profesionales a disposición de Mauritania, un socio absolutamente prioritario para España en la región del Sahel", ha destacado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

La firma del acuerdo se produce en el marco de la primera reunión de alto nivel entre ambos países en Nuakchot, la capital de Mauritania, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo en el país africano, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

El convenio, suscrito por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), establece un "marco de colaboración para reforzar la resiliencia digital y la seguridad del ciberespacio en ambos países", así como para "intercambiar información sobre amenazas, vulnerabilidades y buenas prácticas" e impulsar "programas de sensibilización, formación y cooperación académica".

El convenio también busca impulsar la investigación, el talento y la industria de la ciberseguridad, así como la protección de los menores en línea.

Entre las actividades previstas se contempla la realización de intercambios de expertos, de sesiones de formación y de misiones técnicas, a lo que se suma la participación en seminarios y programas educativos, entre otras cuestiones.

"Del mismo modo que sin cooperación no habrá desarrollo sostenible, sin ciberseguridad no habrá transformación digital posible. España tiene claro que ninguna revolución industrial merece la pena si no redistribuye la riqueza y la tecnología entre los territorios y las personas", ha resaltado López.

El Incibe ha firmado cerca de una decena de memorandos similares a este con terceros países como Japón, Argentina o Costa Rica, todo ellos basados en el desarrollo de las capacidades de ciberseguridad, la cooperación técnica y la creación de ecosistemas digitales resilientes.

"Esta experiencia internacional se apoya en inversiones como los más de 224 millones de euros movilizados en compra pública de innovación, incluyendo 163 proyectos vinculados al desarrollo de nuevas soluciones de ciberseguridad", ha detallado el Ministerio para la Transformación Digital.