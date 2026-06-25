Feijóo critica que Sánchez "se ría" del Congreso al aprobarse su dimisión: "Tomamos buena nota de esta indisciplina"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "se ría" del Congreso después de que se haya aprobado su dimisión y ha recalcado que "cualquier demócrata" debería aceptar y seguir el "designio" del Poder Legislativo.

"Vamos a tomar muy buena nota de esta indisciplina del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. El presidente del Gobierno a partir de ahora está actuando contra la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que ha pedido su dimisión", ha declarado Feijóo a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja.

Así ha reaccionado después de que el Pleno del Congreso, con los votos del PP, Vox, Junts y CC, haya emplazado al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción. Se trata de la moción que presentó el Grupo Popular sobre la situación política derivada de las investigaciones judiciales sobre casos que afectan al PSOE.

Tras subrayar que se trata de una "votación inédita" que "no tiene precedentes en democracia" porque se ha pedido a Sánchez que dimita, ha resaltado que en este momento tienen "a un presidente del Gobierno que se mantiene en contra de la decisión del Congreso de los Diputados". "Cualquier demócrata y cualquier primer ministro europeo, tiene que seguir el designio y la decisión de la Cámara", ha aseverado.

Dicho esto, ha criticado que la "reacción" del PSOE haya sido "aplaudir que el Congreso de los Diputados pida la dimisión del presidente del Gobierno", algo que, a su juicio, evidencia el "nivel de deterioro de las instituciones". A su juicio, "hay un antes y un después del sanchismo".

"Y también el Gobierno se ha reído de lo que ha votado la Cámara y de la mayoría absoluta de la Cámara. No hay precedentes en la democracia española. No hay precedentes en la democracia europea y tenemos a un presidente del Gobierno que se mantiene en contra de la decisión del Congreso de los Diputados", ha enfatizado.

"¿QUÉ HA APLAUDIDO SÁNCHEZ?

Feijóo ha afirmado que tras la votación de la Cámara el presidente del Gobierno "se ha reído de la Constitución y además con una enorme soberbia ha empezado a aplaudirse". "¿A quién ha aplaudido? ¿Qué es lo que ha aplaudido? ¿Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión? ¿Esto es lo que aplaude el presidente del Gobierno y los grupos que le apoyan?", ha exclamado.

El presidente del PP ha dicho que, si los españoles "tenían alguna duda del talante democrático del Gobierno", a partir de hoy que "sepan" su actitud, después de que el Congreso haya solicitado "por mayoría absoluta de la Cámara sobrada su dimisión como presidente del Gobierno".

¿VE MÁS CERCA UNA MOCIÓN DE CENSURA?

En cuanto a si ve más cerca una moción de censura tras el apoyo de socios del PSOE a la moción del PP, Feijóo ha dicho que van a ver "en qué se consolida la votación de ahora", que ha sido "determinante". "Yo he tomado buena nota de lo que ha dicho la Cámara hoy. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación", ha manifestado, en alusión a los grupos que han apoyado puntos de esa moción, como Junts y Coalición Canaria.

Feijóo ha dicho que, después de que haya quedado "claro" que Sánchez preside "el Gobierno más corrupto de la democracia", ha asegurado que en el PP seguirán trabajando. "Yo seguiré trabajando y seguiré haciendo todo aquello que beneficia a los españoles y nada de lo que pueda beneficiar al presidente del Gobierno", ha apostillado.

El líder del PP ha subrayado que es "una votación que va a pasar a la historia del parlamentarismo español" porque la Cámara se ha pronunciado "doblemente" al pedirle que dimita y que se someta a una cuestión de confianza.

"Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Yo he tomado buena nota de lo que ha dicho la Cámara hoy", ha abundado. Según ha resaltado, él hará "en el momento que considere oportuno, no antes ni después, lo que sea bueno para los intereses de los españoles, no para los intereses del presidente de la Gobierno".