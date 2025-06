Feijóo, sobre el registro en la casa de Ábalos: "Sánchez llegó gracias a él, son lo mismo y lo que pasa incumbe a ambos"

Dice que la situación es "insostenible" para el Gobierno y recuerda donde están los "ocupantes del coche de las primarias de Sánchez"

ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, coincidiendo con el registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la casa del exministro José Luis Ábalos, que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa "gracias" a él y que ambos "son lo mismo". A su entender, lo que está pasando les "incumbe a los dos".

"España no puede tener un Gobierno en vilo por cada nuevo auto, por cada nuevo imputado o por cada nuevo registro de la UCO, como ha ocurrido esta mañana en Valencia", ha declarado Feijóo en un acto en Alicante junto al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en el que también ha intervenido el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

Feijóo ha valorado así la decisión de los agentes de la UCO de personarse esta mañana en el domicilio del exministro de Transportes en Valencia por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga por el presunto cobro de comisiones --en efectivo y en especie-- a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública durante la pandemia. Según fuentes jurídicas, le han requisado su teléfono móvil y demás dispositivos electrónicos para su volcado.

"LA SITUACIÓN ES INSOSTENIBLE"

En su intervención, el presidente del PP ha recalcado que la situación es "insostenible" y ha destacado que el exministro y exnúmero dos del PSOE ayudó a Pedro Sánchez a llegar a la Secretaría General del PSOE y después al Palacio de la Moncloa en 2018.

"Sánchez llegó gracias a Ábalos. Lo sabe todo el mundo. Y Ábalos lo fue todo gracias a Sánchez. Son lo mismo. Y por eso lo que ocurre le incumbe a los dos", ha aseverado, para añadir que durante todos estos años de democracia "nunca" un presidente, su familia y su entorno "han estado en esta situación".

El jefe de la oposición también ha aludido al procesamiento del fiscal general del Estado y ha resaltado que "en ningún país europeo, el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por delinquir contra rivales del presidente, siguiendo las órdenes de la Presidencia" del Gobierno.

"ESPAÑA NECESITA UN TIEMPO NUEVO" ANTE UN "GOBIERNO AGÓNICO"

Feijóo ha afirmado que cada día "hay nuevos escándalos" y la "justicia avanza" ante un "Gobierno agónico" que, a su juicio, intenta hacer "creer que aferrarse al poder es algo épico, cuando lo que supone es un daño sin precedentes a la imagen" de España.

Por todo ello, ha afirmado que España "necesita un tiempo nuevo" que, no lo puede "escribir los que han degradado todo el tiempo anterior". "No pueden regenerar los que han podrido. No pueden liderar los que han destruido. No pueden representar a todos los que solo están mirando por sus intereses. Este Gobierno ya es pasado", ha afirmado, para añadir que el futuro "corresponde a los españoles" y el PP no les va a "defraudar".

Según Feijóo, hay una mayoría de ciudadanos que "no está dispuesta a tragarse las farsas", que "no acepta vivir en un país con un Gobierno en descomposición" y que "se avergüenza de la desvergüenza del gobierno". "La mayoría exige limpieza, exige justicia y exige elecciones", ha manifestado, para añadir que esos ciudadanos "ya no soportan más cloacas y más degradación".

PROMETE HACER UNA "LIMPIEZA TOTAL"

El líder de los 'populares' ha asegurado que "cada día que Sánchez sigue en el poder es un día robado a la decencia de España". "Y por eso tenemos que hacer una limpieza total, desde arriba hasta abajo", ha afirmado.

Feijóo ha recalcado que España "no necesita más ocupantes del coche de las primarias de Sánchez", recordando que eran cuatro los que viajaban en ese vehículo. "Ya sabemos dónde están dos. Quedan otros dos", ha dicho, aludiendo a Ábalos, su exasesor Koldo García, Pedro Sánchez y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Ante esta situación, ha dicho que, mientras ellos se "cuecen en su propia trama", el PP no va a quedarse "quieto" sino que va a "moverse, a actuar y a ofrecer a los españoles una alternativa real", sacando pecho de iniciativas como la manifestación que se celebró el domingo en la Plaza de España de Madrid y que, a su juicio, fue "un éxito".