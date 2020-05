El Gobierno admite que responder tan rápido y en muchas direcciones frente al virus "no casa con la perfección"

ERC echa en cara al Ejecutivo los "incumplimientos" de sus medidas y le pide "abandonar el artificio y volver a la realidad"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha admitido este miércoles que responder "en muchas direcciones" y "tan rápidamente" como a su juicio ha hecho el Gobierno a las diferentes problemáticas que ha arrastrado consigo la crisis del coronavirus "no casa con la perfección".

De esta forma ha respondido Calvo en el Pleno del Congreso a una pregunta del portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, quien denunciaba el incumplimiento de algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencia derivadas de la pandemia.

El independentista catalán ha acusado al Ejecutivo de "tres incumplimientos". En primer lugar, le afeado que hubieran vinculado inicialmente los ERTE al estado de alarma para desvincularlo después, y aunque se ha congratulado de la nueva decisión, ha cuestionado que aún haya "700.000 personas que no lo han cobrado".

Asimismo, ha denunciado que haya "300.000 personas" que no han cobrado todavía la prestación por desempleo que les corresponde o que el Gobierno anunciara líneas de crédito de dinero público para autónomos y pymes y, sin embargo, la banca "siga practicando la usura" obligándoles a comprar paquetes de seguros o pólizas de vida.

"LAS GENTE NO COME RUEDAS DE PRENSA"

Rufián ha aprovechado su intervención para urgir al Gobierno a impulsar una prestación remunerada para esas familias obligadas a trabajar sin tener a nadie con quien dejar a sus hijos, y para reclamarle que "pare el reloj del paro".

"La gente no come anuncios, no come ruedas de prensa ni come esperanza, sino que come cumplimientos", ha proclamado el portavoz de ERC, antes de pedir al Gobierno que "abandone el artificio y vuelva a la realidad".

En su réplica, Calvo ha querido dejar claro que el Gobierno se ha enfrentado a una situación "ignota", como ha sido la pandemia del coronavirus, "sin ningún precedente y sin ninguna ruta" sobre la que apoyarse, y ha tenido que responder "rápidamente" y en "muchas direcciones", fundamentalmente la sanitaria, lo que, según ha reconocido, "no casa con la perfección".

RUFIÁN RECONOCE QUE ALGO CUMPLEN

Con todo, ha puesto de relieve que el Ejecutivo está cumpliendo con algunas de las prestaciones mencionadas por Rufián. Es más, ha subrayado que hay situaciones en las que "algún ciudadano" ha reconocido "tiempo récord en una Administración para reaccionar y cumplir lo que se dice".

Calvo ha dicho compartir con el portavoz de ERC su preocupación por las medidas de conciliación, y singularmente de las "dificultades" de van a tener las mujeres y las familias monoparentales para el cuidado de los menores cuando se inicie la actividad, un asunto sobre el que ha dicho que el Gobierno reflexiona.

La vicepresidenta ha concluido su intervención defendiendo que el decreto del estado de alarma ha ido unido a alguna de las decisiones adoptadas por el Gobierno "porque detrás venía la crisis social y económica", y ha recordado que se utilizó esa vía por ser "la más garantista y la más democrático" en tanto que quien lo acaba autorizando es el Congreso.