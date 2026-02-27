El Gobierno censura a Feijóo por "inventarse una polémica" y "una cortina de humo" con el regreso del rey emérito

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de mantener una reunión en Grazalema con los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. A - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha censurado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "inventarse una polémica" sobre el regreso a España del rey emérito, que se marchó a Abu Dabi en agosto de 2020, en la que también "mete" a Casa Real.

"Esta es la no polémica", ha zanjado la ministra de Hacienda en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, después de que Feijóo asegurase que sería "deseable" que el rey emérito regresase a España y así se lo había comunicado "personalmente" a Zarzuela antes de expresarlo públicamente.

Montero se ha preguntado que "dónde está la polémica". "¿Quién tiene una opinión contraria o distinta sobre que el rey emérito volverá cuando el rey emérito decida volver? Ni la Casa Real, ni el Gobierno de España, ni parece que el principal partido de la oposición", ha dicho.

La vicepresidenta también ha señalado que le parece que "es curioso" que al PP le pareciera en un primer momento la desclasificación de los papeles del 23-F "una cortina de humo" para posteriormente "inventarse una polémica en la que ni más ni menos meten a la Casa Real".

Así, ha cuestionado el 'tuit' de Feijóo en el que expresó que llamó a Zarzuela para trasmitirle su deseo de que regresase Juan Carlos I. "¿Pero qué quiere decir el señor Feijóo? ¿Que le ha dado el visto bueno? ¿Que no se lo ha dado?", ha planteado.

"Me parece un despropósito absoluto que marca el desnortamiento que tiene el Partido Popular, que no sabe exactamente cuál es el papel que le toca jugar en este momento de la historia de España", ha reprochado Montero, que también ha acusado al PP de invitar a Vox de "apoderarse de las instituciones democráticas y que su único objetivo es plantear que el gobierno de Pedro Sánchez es ilegítimo y que se tiene que ir en el minuto uno".

"CORTINA DE HUMO"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado también que el regreso del emérito "le compete a él y a la Casa Real", a la vez que ha recordado que Juan Carlos I ha vuelto a España "siempre que ha querido".

En una entrevista en 'TVE', que ha recogido Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha cuestionado que "no se entiende muy bien a qué obedece" el anuncio de Feijóo, aunque le suena "a cortina de humo". "No quiere que los españoles veamos claro los pactos que está llevando adelante con la extrema derecha", ha dicho.

Albares ha asegurado además de que no tiene noticia de que el emérito quiere regresar a España, si bien ha insistido que es una cuestión que le corresponde a él y a Casa Real. "No ha habido nunca ningún impedimento", ha reiterado.