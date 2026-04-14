El Gobierno cierra filas con Bolaños y secunda sus críticas a Peinado tras procesar a Begoña Gómez

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha cerrado filas con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y ha secundado sus críticas al juez Juan Carlos Peinado, tras la decisión de éste último de procesar a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, por varios delitos de corrupción.

"Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y por tanto tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho", ha ironizado Bolaños durante su intervención este martes en el Consejo de Ministros.

Así se ha expresado después de que este lunes el juez Peinado haya acordado procesar a la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

Bolaños ha argumentado que sus valoraciones son "absolutamente respetuosas en lo personal" puesto que "no" menciona a ninguna persona y se encuentran bajo el ejercicio de su "libertad de expresión". "Yo califico y opino resoluciones judiciales", ha explicado.

En este sentido, ha remarcado que su opinión es "muy conocida" y "muy compartida" por, a su juicio, "una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial", alegando que ésta última "está preocupada por cómo algunas presiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia".

"Por eso quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento", ha sentenciado.

RESOLUCIONES QUE "NO SE AJUSTAN A DERECHO"

Preguntado también por la reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a sus palabras sobre el magistrado, Bolaños ha respondido que presentó diferentes escritos denunciando "irregularidades" de Peinado y "no" lo hizo público "nunca" para "dejar que el trabajara con tranquilidad el CGPJ".

"¿Sabe quién hizo público esas denuncias de irregularidades que yo presenté? El propio juez investigador", ha espetado, recordando que dichas denuncias las presentó el pasado 4 de junio: "Quizá el Consejo General del Poder Judicial debiera ser consciente que once meses después estas irregularidades que se están investigando deberían ir resolviéndose".

En concreto, el CGPJ ha incidido en la "necesidad de respetar" las actuaciones judiciales después de que el ministro haya asegurara que la decisión de Peinado "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y "a muchos jueces y magistrados".

A ese consenso, a modo de recordatorio, han llegado este martes --según las fuentes consultadas por Europa Press-- los miembros de la Comisión Permanente, integrada por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y siete vocales --cuatro del ala conservadora y tres de la progresista--.

Asimismo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) --las dos asociaciones mayoritarias en la carrera judicial-- han pedido a Bolaños "respeto" y "responsabilidad institucional" ante decisiones como la del juez; tachando de "inadmisible" la reacción del ministro.

Bolaños ha reiterado su derecho a ejercer la libertad de expresión y a valorar con "respeto" y "argumentos" aquellas resoluciones judiciales que "contienen manifestaciones inciertas y no se ajustan a derecho".

"Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia", ha precisado.

PUENTE: "NO HAY VIAJE QUE NO TENGA SU RESOLUCIÓN"

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reafirmado las tesis de Bolaños sobre Peinado, y ha cuestionado si las decisiones judiciales actuales "persiguen la impunidad" o "debilitan la democracia".

"Creo que es vital para nuestra democracia que todos y cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿Estamos ante decisiones judiciales que refuerzan nuestra democracia, es decir, que persiguen la impunidad? ¿O estamos ante decisiones judiciales que la debilitan?", ha trasladado, remarcando que de la respuesta de esa pregunta "depende en buena medida el presente y el futuro de nuestra democracia".

Puente ha resaltado así que la opinión de Bolaños es también la de la "totalidad" del Consejo de Ministros, ante el miedo de que haya causas judiciales que pretendan "violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente".

"Hay algunas cosas que me cuesta muchísimo entender, y soy jurista. Sigo sin entender, después de la lectura de los 39 folios, ¿qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez? No entiendo cuál es el ilícito en su comportamiento. No veo por ningún lado el ánimo de lucro. En fin, podría decir tantas cosas", ha reprochado.

Así las cosas, ha lamentado que "no hay viaje que no tenga su correspondiente resolución", achacando que "si ya es Begoña Gómez la que va en el viaje, ahí ya está garantizado". "Que cada uno extraiga sus propias conclusiones", ha avisado, apuntando que las decisiones de un juez tienen que "ser" y "parecer" imparciales e independientes, algo que, en su opinión, "no ha existido en ningún caso": "Hemos visto cosas insólitas".

"Si a mí alguien pretende convencerme de que en la sociedad no se instala, a partir de este tipo de situaciones, la convicción de que hay una justicia que actúa en función del color político del justiciable, pues hombre, será que yo estoy viviendo en otro planeta", ha concluido.

SAIZ CREE EN "LA INOCENCIA" DE BEGOÑA GÓMEZ

También ha secundado las palabras de Bolaños la ministra portavoz y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha dicho que cree en la "inocencia de Begoña Gómez", "una mujer de una trayectoria personal y profesional intachable". En este sentido, ha señalado que como jurista ve que el auto de Peinado presenta "aspectos que son inéditos y que van más allá de lo jurídico".

"Yo también confío y respeto la justicia, confío en que la justicia haga justicia", ha añadido, repitiendo las palabras empleadas por Sánchez desde Pekín, "pero eso no es incompatible con criticar algunos procedimientos, afortunadamente los menos, que la desprestigian profundamente", ha sostenido.

Fuentes gubernamentales han asegurado que el sentir expresado por los tres ministros en la rueda de prensa es el compartido en el seno del Consejo de Ministros, insistiendo en que no hacen otra cosa que dar su opinión sobre un texto que es público y lamentando que no haya nadie que "ponga orden" respecto a esta situación.