El Gobierno traslada su solidaridad a las víctimas de los terremotos: "España seguirá al lado del pueblo venezolano"

VENEZUELA, LA GUAIRA - JUNE 29, 2026: - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha trasladado su solidaridad a las víctimas de los terremotos en Venezuela, entre ellas los 17 ciudadanos españoles que han fallecido, a la vez que ha garantizado que España "seguirá al lado del pueblo venezolano" movilizando todo tipo de ayuda para atender la emergencia.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha expresado, en nombre del Ejecutivo, todo el cariño y solidaridad con las familias de las víctimas, con las personas heridas y con "aquellas personas que han visto cómo esta tragedia alteraba por completo sus vidas".

Así, la portavoz ha defendido que "desde el primer momento de la emergencia", el Gobierno de España ha trabajado "contra reloj para prestar apoyo a las autoridades venezolanas y contribuir a las labores de rescate y atención a toda la población afectada".

AYUDA DESDE ESPAÑA

Saiz ha explicado que desde el Gobierno han movilizado un total de 65 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos ingenieros del Ejército de Tierra, además de ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y en rescate.

El Ejecutivo también ha enviado a Venezuela "material de primera necesidad para apoyar todas las operaciones sobre el terreno", y personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), especializado en ayuda a emergencias, que se encuentra trabajando para que el equipo 'Start' despliegue su hospital de campaña en el terreno en torno al 1 de julio.

Saiz ha recordado que el Gobierno español ya ha movilizado hasta un millón de euros de contribución financiera a través de las instituciones multilaterales "para contribuir a minimizar las consecuencias devastadoras de este doble terremoto" y que atiende a la comunidad española en Venezuela mediante la Embajada y la red consular

Por último, la ministra se ha querido dirigir con un mensaje de "cercanía y afecto" a "las más de 700.000 personas nacidas en Venezuela que hoy viven en España". "España seguirá al lado del pueblo venezolano. Venezuela no está sola", ha concluido.