González pide una ley para desclasificar "todos" los secretos y defiende la actuación del Rey en el 23-F: "Fue decisivo"

El expresidente del Gobierno Felipe González durante los Desayunos del Ateneo, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reclamado la aprobación de una ley que permita desclasificar "todos" los secretos oficiales y ha defendido que el papel del rey Juan Carlos I en el 23-F fue "decisivo" para garantizar la continuidad del orden constitucional.

Durante la presentación de la segunda edición del libro 'El Rey', del jurista Manuel García-Pelayo en la Cámara Alta, González ha señalado que España vive una "anomalía" en materia de secretos oficiales, ya que, según ha afirmado, investigadores encuentran más información sobre episodios clave en archivos de Londres, París o Alemania que en instituciones españolas.

"Yo quiero que se desclasifique todo de verdad, pero que haya una ley que lo garantice todo", ha subrayado, al tiempo que ha pedido que se establezcan límites claros y homologables a los de otras democracias consolidadas.

A su juicio, conocer en profundidad lo ocurrido el 23 de febrero de 1981 permitiría comprender "de verdad" el papel del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, sobre cuya reacción --ha admitido-- persisten dudas en algunos sectores por el tiempo que tardó en dirigirse a la nación.

"Había alguna tentación de otra naturaleza? No. Pudo haber trampas y engaños, pero no tentación de otra naturaleza no. La actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva", ha sentenciado el socialista.

PAPEL DEL REY EN EL 23-F

En este sentido, González ha defendido que el entonces Rey necesitó tiempo para conocer la posición de las distintas guarniciones militares antes de intervenir públicamente. "En ningún momento España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución", ha afirmado, insistiendo en que la actuación de Juan Carlos I fue "absolutamente determinante" para el restablecimiento inmediato del régimen constitucional.

El exjefe del Ejecutivo ha sostenido además que la Corona es la institución "más refrendada por la inmensa mayoría de los españoles" tras el proceso constitucional y ha recordado que el monarca ya había cedido poderes antes incluso de la aprobación formal de la Carta Magna.

LA DESCLASIFICACIÓN ANUNCIADA POR EL GOBIERNO

Las declaraciones de González se producen el mismo día en que el Gobierno desclasifica los documento sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una decisión anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de asonada.

Según fuentes de Moncloa, la revelación incluirá numerosos documentos de texto, aunque no incorporará nuevo material en formato de audio o vídeo. La información se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y estará accesible en la página web de La Moncloa.