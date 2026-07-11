Guardia Civil detiene a tres personas e incauta casi 34.000 puros habanos falsificados que eran distribuidos por Europa

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cuatro por falsificar puros habanos y distribuirlos por Europa, en una operación en la que ha intervenido casi 34.000 puros, según ha informado este sábado.

Se les imputan delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, pertenencia a organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores, señala en un comunicado.

En el marco de la investigación -que empezó al detectarse una serie de envíos de puros habanos, con diferentes denominaciones comerciales, que se estaban enviando desde un mismo lugar a varios países europeos-, se han aprehendido 637.646 vitolas de diferentes marcas, 27.852 puros habanos y maquinaria para su elaboración y empaquetado durante un registro en un domicilio de Mislata (Valencia). El mismo y sus habitantes carecían de licencias que permitieran esta actividad económica.

Además, en la intercepción de cuatro envíos se han intervenido 6.258 puros, lo que eleva el total a 33.840 puros incautados, apunta la Dirección General de la Guardia Civil.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de Valencia, mientras que las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Lliria, en la provincia de Valencia.