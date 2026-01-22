La Guardia Civil entrega en el juzgado un primer atestado tras finalizar la inspección ocular en Adamuz

Agentes del CREA durante la búsqueda para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha entregado en el juzgado de instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) un primer atestado tras finalizar la inspección ocular de la zona del accidente ferroviario en Adamuz en el que han fallecido 45 personas, las dos últimas localizadas este mismo jueves.

El anuncio lo ha realizado en una rueda de prensa desde la Dirección General de la Guardia Civil el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa junto al coronel jefe del Servicio de Criminalística, Fernando Domínguez.

Marlaska ha puesto en valor el "extraordinario esfuerzo colectivo" de la Guardia Civil y ha avanzado que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba había concluido la inspección ocular de la zona del siniestro y que, por tanto, había entregado en el juzgado un primer atestado.

El dispositivo de búsqueda establecido desde este jueves ha localizado los cuerpos de los dos últimos pasajeros, por lo que se elevan a 45 las víctimas mortales --la misma cifra de denuncias por desapariciones que manejaba la Guardia Civil--.

Estos dos cuerpos han sido localizados en el vagón número dos del tren Alvia que circulaba en dirección a Huelva, según ha informado el coronel Fernando Domínguez.

La Guardia Civil había ampliado este jueves el perímetro de búsqueda contando con agentes a pie, guías caninos y apoyo de un helicóptero, entre otros medios, con vistas a localizar a los dos últimos desaparecidos, abarcando desde los trenes siniestrados a zonas aledañas a las vías.