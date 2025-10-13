Huelga general 15 de octubre por Palestina: horarios, quién la impulsa y cómo te afectará

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación en apoyo a Palestina, en la Plaza de Juan Goytisolo, a 14 de junio de 2025, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo 15 de octubre está convocada una huelga general y estudiantil en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza". La convocatoria, impulsada por varios sindicatos y asociaciones propalestinas, combina manifestaciones, huelgas de 24 horas y paros parciales convocados por los sindicatos mayoritarios.

La jornada, que busca visibilizar, según sus promotores, la "complicidad internacional con los ataques en Gaza", llega justo después del anuncio de una primera fase del plan de paz entre Israel y Hamás presentado por Donald Trump. Pese a ello, los organizadores mantienen el llamamiento a paralizar la actividad laboral y educativa "para exigir el fin de la masacre y romper relaciones con Israel".

QUIÉN LA CONVOCA Y QUÉ RECLAMAN

La huelga ha sido registrada por la Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Confederación Intersindical, junto con colectivos como Madrid por Palestina, la Asociación Hispano-Palestina y el movimiento 'Boicot, Desinversiones y Sanciones' (BDS).

También han convocado con motivo de esta huelga una manifestación en Madrid en apoyo al pueblo palestino el próximo miércoles, con un recorrido que partirá a las 19.00 horas de Atocha y concluirá en la plaza de Callao.

Por su parte, UGT y CCOO no se han sumado a la huelga de 24 horas, aunque han convocado paros parciales de dos horas por turno y concentraciones simbólicas en los centros de trabajo.

El horario de esos paros parciales es de 10:00 a 12:00 horas en jornada de mañana, de 17:00 a 19:00 horas en jornada de tarde continua y de 02:00 a 04:00 horas en los turnos de noche.

HUELGA ESTUDIANTIL EN INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga de 24 horas en todos los centros educativos, desde institutos hasta universidades. Además, ha organizado manifestaciones en torno a las 12:00 horas en más de 40 ciudades del país, incluida una gran marcha en Madrid entre Atocha y Sol.

El movimiento estudiantil critica los paros parciales de los sindicatos mayoritarios y llama a una paralización total "para frenar el genocidio", según su comunicado oficial.

MANIFESTACIONES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

Además de las marchas en Madrid, donde habrá manifestaciones a las 12:00 horas (Atocha-Sol) y a las 19:00 horas (Atocha-Callao), están previstas concentraciones en Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Málaga, entre otras. El Sindicato de Estudiantes ha publicado en su web el listado completo de manifestaciones y horarios consultable aquí.

CÓMO PUEDE AFECTARTE LA HUELGA

Aunque no se prevén grandes alteraciones en los servicios básicos, sí podrían registrarse retrasos en el transporte público, incidencias en algunos centros educativos y cortes puntuales de tráfico por las marchas convocadas. Los servicios mínimos fijados por el Gobierno garantizan el abastecimiento de combustibles y gas, por lo que las gasolineras permanecerán abiertas con normalidad.

También podrían verse afectadas pequeñas empresas, oficinas o comercios cuyos trabajadores decidan sumarse a la protesta. En Madrid, Barcelona y otras capitales autonómicas se recomienda evitar desplazamientos por el centro durante las horas de las manifestaciones.

QUÉ DEBEN SABER TRABAJADORES Y ESTUDIANTES

Según el Real Decreto-Ley 17/1977, los trabajadores pueden secundar la huelga sin necesidad de comunicarlo previamente, aunque el día no será retribuido. Las empresas no pueden sancionar ni sustituir a quienes ejerzan ese derecho.

En el ámbito educativo, la participación de los estudiantes está amparada por la convocatoria del Sindicato de Estudiantes. Los centros no pueden sancionar la ausencia si está justificada, aunque se aconseja avisar con antelación y consultar los horarios de las protestas locales.

Los convocantes han hecho un llamamiento a mantener las protestas de forma pacífica y a coordinarse con las autoridades locales para evitar incidentes.