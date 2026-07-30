Interior se alinea con Marruecos y achaca la crisis de Ceuta a las redes de tráfico de migrantes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska ha achacado la crisis migratoria en Ceuta a las "redes de tráfico de personas" que están "instrumentalizando" una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohibe las llamadas 'devoluciones en caliente' de los migrantes que llegan a nado a las ciudades autónomas.

De este modo, el Ejecutivo utiliza el mismo argumento que Marruecos, que este jueves ha achacado la entrada masiva de migrantes a "organizaciones criminales", según trasladaron a Europa Press fuentes de la embajada marroquí en Madrid.

"Las redes de tráfico de personas están instrumentalizando una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes", apuntan fuentes de Interior.

De este modo, el Gobierno hace referencia a una sentencia del Supremo del pasado 8 de julio que prohibe aplicar el rechazo en frontera a los migrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla y defienden que las autoridades de Marruecos están colaborando para contener las llegadas irregulares.

MARLASKA AGRADECE LOS "ESFUERZOS" DE MARRUECOS

En este sentido aseguran que la colaboración con Marruecos es "ejemplar" en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria y Marlaska agradece a las autoridades del país vecino los "esfuerzos" realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad "que han impedido miles de intentos de migración irregular".

Además aseguran que ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a "revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente" a la ciudad autónoma.

El ministro, que viajará este viernes a Ceuta ha permanecido "en contacto permanente" con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, según apuntan fuentes de su departamento.