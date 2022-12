Interior censura a Amnistía Internacional por relacionar a la Guardia Civil con torturas en la tragedia de Melilla

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha criticado a Amnistía Internacional por sus afirmaciones "falsarias" y de "extrema gravedad" acusando a la Guardia Civil de participar en supuestas torturas durante el dispositivo por la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.

"Lamentamos que se realicen acusaciones contra nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin pruebas, apoyándose solo en testimonios de parte sin contrastar", ha señalado Interior en un comunicado.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska muestra su respeto por la labor de Amnistía Internacional pero, en el caso de la tragedia de Melilla, señala que no puede permitir "en ningún caso que se acuse a la Guardia Civil de hechos tan graves como supuestas torturas sin base alguna".

"Estas afirmaciones falsarias son de una extrema gravedad y ante las mismas queremos mostrar nuestras más firme repulsa y reiterar el total apoyo a los agentes de la Guardia Civil que el 24 de junio protegieron nuestras fronteras frente a un ataque violento", ha señalado.

El Ministerio añade que no coincide con el análisis de la tragedia que hace la ONG. "Valoramos el trabajo de Amnistía Internacional, pero no podemos coincidir con su análisis de esta tragedia, una tragedia que todos lamentamos pero en la que la Guardia Civil no tuvo ninguna incidencia", ha enfatizado.

En un informe publicado este martes, Amnistía Internacional ha acusado a España y Marruecos de cometer "crímenes de derecho internacional" el pasado 24 de junio en la valla de Melilla, donde apuntan que murieron al menos 37 personas del África subsahariana que intentaban cruzar a la ciudad española.

Además, han asegurado que otras 77 siguen desaparecidas desde entonces en unos hechos que Amnistía Internacional ha sometido al escrutinio de su Laboratorio de Pruebas, un modelo 3D inmersivo y una reconstrucción visual.

El resultado dibuja una perspectiva "escalofriante" de los hechos y señala que las acciones de las fuerzas de seguridad "pueden equivaler a tortura y pueden haber dado lugar a homicidios ilegítimos", según Amnistía Internacional.