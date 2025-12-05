Interior contesta a las críticas del PP que Marlaska no asistirá al Congreso el día 10 por una reunión en Qatar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete, Albecete - Víctor Fernández - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha informado este viernes de que el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, no asistirá al Pleno del Congreso del próximo 10 de diciembre por un viaje a Qatar en el que mantendrá una reunión bilateral con su homólogo.

El Partido Popular ha denunciado este viernes una "espantada" del Gobierno en la última sesión de control del año en el Congreso, el próximo miércoles, para no hablar de "los escándalos de corrupción" y "prostitución", ni tampoco sobre la polémica por el presunto acoso sexual del exasesor de Moncloa Francisco Salazar.

Fuentes del Ministerio del Interior han recordado que en el actual periodo de sesiones Marlaska se había ausentado del Pleno del Congreso únicamente el 26 de noviembre, en este caso por un viaje a Riad para reunirse con su homólogo de Arabia Saudita. Este 10 de diciembre será la segunda ocasión, al desplazarse a Qatar.

En el caso del Senado, las citadas fuentes han indicado que Marlaska ha estado ausente desde septiembre en otras dos ocasiones: el martes 4 de noviembre, con motivo de la reunión ministerial de la Alianza Internacional para la Seguridad (ISA) en Abu-Dhabi y este pasado martes 2 de diciembre, por un acto de entrega de patrulleras en Senegal.

Interior ha añadido que en este periodo de sesiones Marlaska ha asistido a nueve plenos del Congreso y a siete del Senado. El ministro tiene previsto asistir a la sesión de la Cámara Alta fijada para el 16 de diciembre y ha justificado su ausencia en la del 25 de noviembre, ya que ese día no se había registrado ninguna pregunta para su contestación oral.

El PP ha cargado este viernes contra hasta siete ministros del Ejecutivo, entre ellos Marlaska, por no acudir a la última ronda de preguntas en la Cámara Baja de 2025, todo ello en medio de la crisis abierta en el PSOE tras las denuncias anónimas por acoso presentadas contra el excargo socialista Francisco Salazar.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, aprovechó su comparecencia este jueves en la Comisión de Interior del Congreso para mostrar su preocupación ante el aumento de denuncias de agresiones sexuales. "Lo que no tendríamos que tener es agresiones de ese tipo en ningún sitio, en ninguna sede de ningún partido, incluido el mío", apuntó.

Posteriormente, la 'número dos' de Interior --que fue con anterioridad secretaria de Estado de Igualdad-- volvió a referirse al escándalo de Francisco Salazar para exigir al PSOE que actúe con "contundencia" ante las denuncias de acoso sexual, además de "reparar" a quienes hayan podido ser sus víctimas.

"Como mujer socialista le digo que la contundencia debe formar parte de la respuesta cuando se producen hechos de estas características, afecten a quien afecten y en el partido que sea, también en el mío. Por tanto, contundencia, rechazo y reparación", sentenció.