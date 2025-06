El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su llegada a la Comisión del Senado sobre la investigación de las mascarillas durante el COVID-19, a 22 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El asesor le dijo que le parecía "una cochinada" y el ministro aclaró: Cerdán "no me toma el pelo"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los audios grabados por Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, y que han sido analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan que el primero le ofreció al entonces ministro hacer un negocio relativo a una hipoteca con el empresario Víctor de Aldama porque el que en ese momento era secretario de Coordinación Territorial del PSOE Santos Cerdán se estaba "haciendo el Dumbo" con los pagos de las presuntas mordidas.

Así se recoge en la conversación que Koldo y Ábalos mantuvieron el 18 de noviembre de 2020, y en el que el asesor le explica al entonces ministro que Cerdán estaba ignorándole "más allá de lo exagerado". "Ya he hablado con él en dos ocasiones, y yo creo que ya se está pasando de listo. Te queda San Feliú y El Mayor, son trescientos cincuenta", le indicó.

Según ha plasmado la Guardia Civil en el informe aportado al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, esas dos menciones se corresponderían con dos proyectos de construcción. El primero, el de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), por 71,5 millones de euros, siendo Acciona la adjudicataria del contrato en noviembre de 2019 por 51,7 millones de euros; en 2022, se amplió hasta los 62 millones.

La segunda, en concreto y según la UCO, sería la obra licitada por Adif para el soterramiento de la red arterial ferrovial en el barrio Santiago El Mayor, en Murcia. Esta obra fue licitada en agosto de 2018: la UTE Ferrovial Agroman-Acciona Construcción obtuvo la mayor puntuación técnica y presentó la segunda oferta más económica. Se le adjudicó por 158 millones de euros.

"Pues los trescientos cincuenta mil el tío dice: 'Pero no, pero es que tal'. Ya me tiene hasta la polla", se quejó Koldo a Ábalos, a quien le informó, a su vez, de que había cogido "los setenta de la bajera". "Porque te están haciendo el tongo", añadió. Esa bajera, siempre según la Guardia Civil, sería el bajo de un inmueble, y los setenta se corresponderían con una suma de 70.000 euros.

"TE QUITAS ESA MIERDA DE AHÍ"

Koldo propone a Ábalos en ese momento hablar con el empresario Víctor de Aldama para que le comprase la bajera. "Y te la quitas de encima y te quitas la hipoteca de abajo. Aunque te la compre por ciento cincuenta, ciento sesenta* y a tomar por culo. Te quitas esa mierda de ahí", añadió.

Según el audio, el ministro pareció acceder a la sugerencia de su asesor. "Y de lo otro (el pago de Cerdán) ya no te preocupes que ya le he insistido yo a Santos. Tú por eso no le insistas. Déjamelo a mí", le indicó Ábalos.

Koldo, sin embargo, opinaba que era "una cochinada". "A ver, que me da igual, como si renuncias. Me la suda. Te recuerdo jefe lo que tienes o ¿te va bien?", le espetó. "Que no es por eso, no es por tener de más o menos* sino por cumplir (...) Pero que no me toma el pelo", apostilló Ábalos.

Los investigadores dan cuenta de una conversación posterior, en enero de 2021, en la que Koldo detalla con Cerdán las cantidades de dinero que el último habría entregado en esa fecha a Ábalos: un primer pago de 450.000 euros supuestamente vinculado a tres contratos, 50.000 por otros dos contratos, y los 70.000 por la bajera.