La macrooperación contra la propaganda online de Daesh abortó que un yihadista viajara de Barcelona a zona de conflicto

La Guardia Civil participa en una investigación internacional que ha atacado también la red de financiación con criptomonedas y códigos QR



MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La macrooperación internacional contra la considerada como "mayos estructura online" de difusión de propaganda del Estado Islámico (Daesh) permitió a la Guardia Civil detener a un presunto yihadista en Barcelona, abortando su desplazamiento desde el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat a zona de conflicto para enrolarse en las filas de la organización terrorista.

El macrodispositivo, que contó con la colaboración del FBI estadounidense y de Eurojust y Europol, se inició en España en 2022 y se ha saldado con el arresto de nueve personas en Algeciras (Cádiz), Antas (Almería), Salt (Gerona) y Santa Cruz de Tenerife. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha ordenado el ingreso en prisión para dos de ellos, mientras que el resto ha quedado en libertad a la espera de su posible citación según avance la investigación.

Según ha informado la Guardia Civil este viernes, en el marco de esta investigación fue detenido en enero un sujeto asentado en Lérida que, "tras alcanzar el último estadio del proceso de radicalización yihadista", tomó la determinación de desplazarse a zona de conflicto. Por este motivo, fue arrestado instantes antes de emprender viaje en el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat.

La investigación ha contado con la colaboración de las autoridades de Holanda, Alemania, Francia, Estonia, Rumanía e Islandia y ha permitido el desmantelamiento de un entramado online entorno a la Fundación I'LAM que, a su vez, son los creadores de otras entidades mediáticas del Estado Islámico como las webs AL-RAUD, FAHRAS y ALFAJR, así como de plataformas similares cuya actividad se remonta hasta el año 2015, operando todas ellas en la actualidad bajo la denominada red SARH AL-KHILAFA.

La Guardia Civil ha dado cuenta en una rueda de prensa desde la sede de Europol de los detalles de esta investigación que, además, ha constatado la financiación del entramado propagandístico mediante el uso sistemático de distintas criptomodenas.

De esta forma, se lanzaban campañas de financiación desde las propias páginas web investigadas para la obtención de fondos con los que sostener las actividades terroristas en beneficio del Estado Islámico, facilitando para ello tanto direcciones de criptomonederos como códigos QR para permitir la transferencia de fondos.

PROPAGANDA Y CONSIGNAS TERRORISTAS EN 30 IDIOMAS

Los investigadores del Instituto Armado han detallado que la principal característica de la Fundación I’LAM es su capacidad para facilitar el acceso a contenidos terroristas tanto oficiales como oficiosos a más de 30 idiomas, entre ellos español, árabe, inglés, francés, alemán, danés, turco, ruso, indonesio o pastún, entre otros.

De esta forma, la Fundación I’LAM canaliza las consignas y directrices del Estado Islámico "con una difusión exponencial a una audiencia de alcance global". El entramado incluye la plataforma Al-Raud, lanzada a finales de 2021, y que archiva y comparte distintas publicaciones oficiales de propangada yihadista, así como Fahras, que es un agregador de enlaces a TOW (Terrorist Operated Websites) que, a su vez, facilita el acceso permanente a las webs pro-Daesh.

"Si bien dichas entidades mediáticas no integran formalmente el catálogo de plataformas oficiales del Estado Islámico, constituyen actualmente los principales puntos de acceso público a la propaganda terrorista, tanto aquella considerada como 'oficial' de dicha organización como la creada por simpatizantes y catalogada como 'no oficial", han precisado desde la Guardia Civil.

En este sentido, se puede hallar el catálogo completo de productos 'oficiales' del Estado Islámico, tales como la autodenominada agencia global de noticias AMAQ y las Oficinas de Información de las distintas Wilayas (provincias) a nivel mundial, destacando las de África/Sahel, Afganistán/Khorasan, Siria e Iraq, entre otras.

El complejo entramado de servidores también da acceso a la radio Al-Bayan, las productoras oficiales Al Hayat Media Center y las Fundaciones Al-Furqan, Al-I'tisam, Furat, Ajnad, la editorial Al-Himma, la revista semanal An Naba, y las revistas Rumiyah, Dabiq, Dar al Islam, Konstantiniyye e Istok, entre otras.

Por otro lado, también se halla el repertorio completo de entidades "no oficiales" tales como la revista Voice of Khorashan (vinculada al ISKP, la rama más activa del EI y que proyecta una mayor amenaza en el contexto europeo), la revista Voice of Hind y las Fundaciones Al Battar, Al Murhafat, Al Taqwa y Al Azaim, entre otras.

Según el Centro Antiterrorista Europeo de EUROPOL, las actividades de propaganda y de reclutamiento realizadas a través de Internet se reconocen explícitamente como una parte integral de la yihad por parte de las organizaciones terroristas, lo que permite movilizar a los simpatizantes para cometer atentados bajo el estandarte del Estado Islámico.

EUROPOL ha detallado que los países involucrados en la investigación son España, EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Ucrania, Rumanía, Albania, Bosnia Herzegovina, Dinamarca, Estonia, Islandia, Moldavia, Países Bajos y Eslovaquia.