Marlaska abre investigación y critica al exdirector de la DGT por usar una residencia de huérfanos de la Guardia Civil

Publicado 29/10/2018 14:57:01 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abierto una información tras tener noticia de que Gregorio Serrano, exdirector de la Dirección General de Tráfico con el último Gobierno del PP, se alojó en una vivienda de la Residencia de Huérfanos de la Guardia Civil, algo que no le parece "lo más ético".

"Ante el conocimiento que he tenido del tema se ha pedido una información con el fin de que se nos dé todos los datos precisos sobre quién tiene derecho y en qué circunstancia a utilizar o a hacer uso de la residencia", ha expuesto Marlaska a preguntas de la prensa en el acto en el que se ha presentado este lunes la nueva campaña de concienciación de la DGT.

Marlaska ha señalado que, con independencia de esta información que se hará pública una vez concluya, a él como ministro no le parece correcto este tipo de usos de viviendas. "Que un exalto cargo del Ministerio del Interior hago uso de ese tipo de dependencias no me parece lo más ético posible, independientemente del mayor o menor derecho", ha dicho.

El titular del Interior ha defendido que su opinión es que instalaciones como la residencia de huérfanos deben dejarse "para las necesidades más perentorias". Marlaska ha insistido en que se revisarán los datos y los derechos de utilización. Preguntado por esta cuestión, la Dirección General de la Guardia Civil se ha remitido a las palabras del ministro del Interior.

El pasado 25 de octubre, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, se refirió a este uso al conocerse a través de 'Público' que el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido había usado las instalaciones de una residencia de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil. Según la portavoz, no había "nada extraño" porque se trata de una residencia a la que tiene "posibilidad de acudir sin problema alguno".