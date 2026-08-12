Marlaska alega "circunstancias obvias" para no ir al Senado y asegura que cumplirá sus "responsabilidades"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), atiende a los medios de comunicación antes de una reunión telemática con motivo del eclipse total, en la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, a 12 de agosto de 2026. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado por "circunstancias obvias" asistir a la comparecencia requerida por el PP en el Senado, donde había sido convocado este miércoles, y ha afirmado que tiene la "voluntad" de seguir cumpliendo con sus "responsabilidades" como miembro del Ejecutivo.

Marlaska ha alegado la "imposibilidad" de acudir a la comisión de Interior que convocó el PP este miércoles, pero a cambio ha asegurado que comparecerá en el Congreso para "responder" sobre la crisis migratoria de Ceuta, según ha indicado en declaraciones a los medios desde la sede de Protección Civil.

"No hay ninguna voluntad de incumplimiento. Lo que hay es una voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades como Ejecutivo y nuestras responsabilidades también hacia el Parlamento", ha sostenido el ministro.

Asimismo, ha justificado su ausencia en el Senado este miércoles para "evitar duplicidades" ya que, ha aseverado, asistirá el día 28 de agosto a la Cámara Baja para "responder" y "dar las explicaciones necesarias" sobre la crisis de la ciudad autónoma.

El PP hizo valer su mayoría absoluta en el Senado para convocar las comisiones en las que están citados el titular de Interior y también la ministra de Defensa, Margarita Robles y el de Exteriores, José Manuel Albares, pero el Ejecutivo se negó, alegando que darían explicaciones sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta en la Cámara Baja, a finales de agosto.

Aunque en un primer momento Robles manifestó su disposición a acudir al Senado y el PP anunció su comparecencia para el próximo 18 de agosto, desde Moncloa corrigieron a los 'populares' y anunciaron que darían una respuesta a lo largo de este miércoles 12 de agosto.