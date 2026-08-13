Marlaska descarta que Marruecos vaya a suspender las extradiciones con España pese a la amenaza del ministro de Justicia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación, en la Delegación del Gobierno, a 13 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado que las autoridades marroquíes vayan a suspender el acuerdo de extradición con Marruecos a pesar de que el ministro de Justicia del país vecino amenazó con hacerlo.

"No puedo atisbar ninguna cuestión relativa a lo que me están manifestando", ha indicado en declaraciones a los medios este jueves durante su visita a Ceuta, al ser interrogado por las declaraciones del titular de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que en la víspera dijo que se planteaban suspender este acuerdo bilateral al considerar que no existe reciprocidad entre las políticas migratorias de los dos países.

En ese sentido, Ouahbi se quejó de que ellos impiden la entrada de inmigrantes, marroquíes y de otros países mientras España "anuncia que está dispuesta a recibir a todos"; en una crítica a la regularización masiva aprobada recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez.

ENFRÍA EL CHOQUE CON RABAT

"La cooperación y la coordinación en materia de extradiciones con el Reino de Marruecos, así como en cooperación judicial, siempre ha sido, es y será extraordinaria y excepcional", ha respondido Marlaska tratando de enfriar el choque con Marruecos, durante su segunda visita a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio.

En este sentido, el titular de Interior ha subrayado que antes de ser ministro trabajó como magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de la "tramitación de todas las extradiciones", y por tanto conoce de primera mano que Marruecos colaboraba en esta materia.

Al ser cuestionado de nuevo por las amenazas lanzadas desde Rabat, ha reiterado que las relaciones bilaterales en todos los ámbitos "son absolutamente estrechas y basadas en la lealtad". "No puedo atisbar ninguna cuestión relativa a lo que me están manifestando", ha apuntado.

RESPUESTA "EXTRAORDINARIA" JUNTO A MARRUECOS

Así ha seguido elogiando la actitud de Marruecos durante esta crisis pese a los señalamientos de pasividad a los agentes marroquíes, que permitieron la entrada constante de personas durante 24 horas.

En línea con la versión oficial que repite el Gobierno, ha señalado que la llegada de migrantes del 30 de julio fue un hecho "excepcional" pero también la respuesta conjunta fue "extraordinaria" y permitió que la mayoría de los que habían cruzado retornasen en los días siguientes.

Esa respuesta rápida, insiste, es consecuencia de una relación "de "confianza y lealtad" con Marruecos que, dice, se ha forjado en los últimos años. Desde que está en el Gobierno, dice, ha sido testigo de cómo se ha "cimentado" esa relación de colaboración y cooperación que ha permitido "desincentivar la migración irregular" y "desmantelar un número importante de redes criminales" de tráfico ilegal de migrantes y evitar, por tanto, "que mucha gente perdiera la vida en ese trayecto".

NIEGA RIESGO DE TERRORISMO

Por otro lado, el titular de Interior ha negado tajantemente que exista riesgo de terrorismo tras la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta, en la que accedieron más de 70.000 personas en solo un día. No obstante ha asegurado que están "vigilantes" y "monitorizando a todas las personas que han entrado".

A este respecto también ha elogiado la cooperación con Marruecos que, según ha enfatizado, es "impecable" en la lucha contra el terrorismo. "Eso es lo que me permite decir que no hay ningún riesgo de terrorismo consecuencia de los hechos que vivimos el pasado 30 de julio", ha zanjado.