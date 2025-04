Marlaska llama a "plantar cara" a Vox por dibujar una España insegura: "Somos mucho más seguros que EEUU"

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llamado este miércoles a "plantar cara" a Vox por dibujar una España insegura al considerar que los de Santiago Abascal "viven en la ficción de Marvel" por su alineamiento con lo que ha calificado como "internacional ultraderechista".

"Somos de 160 países, el país número 23 en términos de seguridad; mucho más seguros que Italia, Argentina o EEUU, de los cuales ustedes toman ejemplo", ha sostenido Marlaska en el debate por una interpelación en el Congreso defendida por el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro.

Marlaska se ha apoyado una vez más en las cifras oficiales del Ministerio del Interior para recordar que la criminalidad bajó en 2024 un 0,3% y en estudios como el del Instituto para la Economía y la Paz (Institute for Economics & Peace, en inglés) que llevan a considerar a España como "uno de los países más seguros del mundo".

"Supongo que para explicar esto tendrán ustedes las mismas dificultades que para justificar los aranceles que la administración Trump ha impuesto a los productores españoles, esa sí que es una gran amenaza para nuestros agricultores", ha terciado Marlaska.

OKUPACIÓN, NARCOTRÁFICO O INMIGRACION IRREGULAR

El diputado de Vox le ha pedido medidas concretas, tras siete años como ministro del Interior, afeándole que en este tiempo la delincuencia en España ha aumentado un 12% e interpretando que existe "alarma social" por los efectos de inmigración irregular en la criminalidad y en los delitos sexuales como las violaciones.

Gil Lázaro ha citado la 'okupación' de viviendas, el narcotráfico o el "asentamiento de la inmigración irregular en los barrios más humildes" para tratar de rebatir la posición de Marlaska, ante lo que ha calificado como "evidencia de sensación subjetiva de inseguridad y, por tanto, de miedo, que crece día a día entre amplias capas".

El ministro, por su parte, ha recurrido a Marvel --la editorial estadounidense conocida por sus cómics y películas de superhéroes-- para afear a Vox que no haga una oposición basada en datos reales. "Viven en la ficción, en el mundo de Marvel", ha lamentado.

"Lo único que consiguen, desgraciadamente, es normalizar esas mentiras, sembrar el odio e incluso la confrontación social; por eso hay que decir las cosas claras y plantarles cara", ha sostenido Marlaska.

DIPUTADO DE VOX, UN "CARADURA"

El ministro ha repetido que bajo su mandato las plantillas de Policía y Guardia Civil están en máximos históricos y cuentan además con una mejora salarial. "Dígame que colectivo en nuestro país ha visto un incremento de su sueldo, muy merecido, en un 40%", le ha retado.

Ante los reproches de Vox por ceder a "chantajes y presiones", Marlaska ha recordado que Gil Lázaro fue diputado del PP y firmó como ponente la ley que "sacó a la Guardia Civil de Tráfico de Cataluña en 1997", durante el Gobierno del PP.

"Manda, como diría un ministro que era de su antiguo partido, que usted me hable de no sé qué pactos con no sé qué nacionalistas o no sé qué, hay que tener realmente caradura", ha concluido.