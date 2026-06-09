Marlaska niega que pusiera escolta a Leire Díez y dice que no hay "ninguna queja" de jueces por intromisiones

Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este martes en el Senado que pusiera escolta a Leire Díez, la exmilitante del PSOE acusada de maniobrar contra causas judiciales que afectan al Gobierno. Además, ha subrayado que no hay "ninguna queja" de jueces ante posibles intromisiones políticas en las investigaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya que ahora se garantiza que "todas las unidades trabajen tranquilamente y bajo los principios de neutralidad".

"No mientan; no ha habido ninguna escolta puesta a Leire Díez", ha señalado Marlaska en una intervención que ha sido replicada por senadores del PP con gritos de dimisión. Fuentes del Ministerio del Interior han reconocido que la llamada 'fontanera del PSOE' disfrutó de contravigilancias policiales durante un periodo de tiempo de dos meses.

La senadora del PP Marimar Blanco ha acusado a Marlaska de ser un ministro del Interior "que ha elegido la mafia antes que la patria". En este sentido, le ha recordado que la propia UCO le ha "pillado" mintiendo al desvelar en informes remitidos a la Audiencia Nacional varios encuentros entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez, buscando ambas "desacreditar a quienes investigan a P.S." --en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--.

Marlaska se ha referido a la UCO y también a la UDEF para sostener que "todas las unidades trabajan tranquilamente y bajo los principios de neutralidad", a diferencia de lo que, en su opinión, ocurrió en el último Gobierno del PP, cuando "se espiaba a los contrincantes políticos, se creaban y destruían pruebas y había una policía patriótica".

"¿No se dan cuenta ustedes que si eso hubiera sucedido, hubiéramos recibido alguna queja de alguna de las múltiples autoridades judiciales que están interviniendo? Ninguna queja; evidentemente porque no hay ninguna actuación que se aparte de la legalidad en el marco de este Ministerio del Interior", ha señalado Marlaska.

En este sentido, ha reiterado que, si hubiera conocido cualquier orden para interferir en las unidades policiales, él "lo hubiera prohibido y zanjado inmediatamente". También ha recordado que la UCO cuenta ahora con un 90% más de agentes y que "se ha triplicado su presupuesto".

El ministro se ha remitido a la próxima comparecencia el día 16 en el Senado de la directora de la Guardia Civil --que reconoció que Leire Díez le pidió reponer en su puesto al comandante Rubén Villalba, detenido en el 'caso Koldo', una petición que ella rechazó-- y ha vuelto a reiterar, como ya hizo el pasado viernes, que en "ninguna de esas reuniones se habló de la trama que está siendo objeto de investigación".

La senadora 'popular' Marimar Blanco ha insistido en que Marlaska "se está convirtiendo en la marioneta de la cloaca". "Por su bien se lo digo, márchese de una vez", le ha dicho al ministro, a lo que éste ha replicado constando que "la mafia estaba en el Ministerio del Interior entre 2011 y 2018", es decir, cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Finalmente, Marlaska se ha quejado de que el PP "dicte sentencia" sin respetar el procedimiento judicial. "Aquí lo que veo es que todo el mundo hace conclusiones, inferencias, excepto a quien corresponde, a la autoridad judicial", ha concluido.