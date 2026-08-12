Marlaska no acude finalmente al Senado y el PP tomará "decisiones legales y políticas"

El asiento vacío del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la comparecencia prevista ante la Comisión de Interior, en el Senado, a 12 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, finalmente no ha acudido a la comisión de Interior del Senado convocada este miércoles por el PP para hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta, por lo que los 'populares' han amenazado con tomar "decisiones legales y políticas" ante este "plantón" del Gobierno.

Así se ha pronunciado el senador del PP y presidente de la comisión de Interior, Fernando Martínez-Maíllo, durante la reunión extraordinaria de este foro, que ha sido convocado por los 'populares' para hablar sobre la crisis de Ceuta.

Y es que el Gobierno ya avisó de que los ministros citados extraordinariamente en el Senado durante agosto no acudirían alegando que ya irían al Congreso unas semanas después para explicar el papel de sus departamentos en Ceuta.

Sin embargo, el PP usó su mayoría absoluta en el Senado para mantener la convocatoria oficial, por lo que la comisión de Interior se ha reunido este miércoles y solamente han acudido los 'populares', Vox y Junts, mientras que la silla destinada al compareciente Marlaska se encontraba vacía.

"ACTO DE HUIDA Y DESOBEDIENCIA"

En este contexto, el presidente de la comisión de Interior ha acusado a Marlaska de cometer un acto "de huida y de desobediencia", que, bajo su punto de vista, ha sido "deliberado, consciente e intencionado" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por ello, ha garantizado que la comisión de Interior y la Mesa del Senado "adoptará las decisiones políticas y legales que sean necesarias para que este acto no quede sin las debidas consecuencias oportunas".

"La silla vacía del ministro creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado y a la labor parlamentaria de todos nosotros", ha denunciado Maíllo.

VOX PROPONE REPROBARLO POR QUINTA VEZ

A pesar de que Marlaska no ha acudido, el presidente de la comisión ha abierto un pequeño turno de portavoces, en el que el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha aprovechado para anunciar que su formación presentará una propuesta para volver a reprobar en el Senado a Marlaska por la gestión en Ceuta.

Del mismo modo, la formación liderada por Santiago Abascal promoverá una iniciativa para que el Senado manifieste formalmente "y de manera inequívoca" su censura a Marlaska por no acudir a esta cita y para que se le dirija un apercibimiento de desobediencia.

En parecidos términos se ha pronunciado la senadora del PP Cristina Díaz, que ha reprochado al Gobierno sus argumentos para no acudir este miércoles al Senado: "Esta dramática situación no admite esperar a finales de mes. Al Senado no se le contesta cuando se le acaban las vacaciones a los ministros".

Por su parte, el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, también ha criticado la ausencia de Marlaska en esta comisión de Interior: "No nos gusta que el Senado cite al ministro del Interior por unos hechos muy graves y que éste no comparezca".