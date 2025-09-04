Marlaska ve "preocupante" que Feijóo no acuda a la Apertura del Año Judicial y le reprocha "falta de institucionalidad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance provisional de la siniestralidad vial registrado en las carreteras españolas durante los pasados meses de julio y agosto de 2025, en la sede de la Dirección General de Tráfico, a 3 de - Marta Fernández - Europa Press

El ministro tilda de "absolutamente triste" que en el Congreso se dé cabida a discursos contra la ley de violencia de género MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado este jueves de "preocupante" y "carente de la institucionalidad precisa" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acuda mañana la apertura del Año Judicial, en protesta por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está procesado por el Tribunal Supremo.

"Si alguien es o se cree que puede presidir el Gobierno de España con esa actitud y ese comportamiento absolutamente carente de la institucionalidad precisa y necesaria, esto también me parece preocupante", ha señalado Marlaska respondiendo a los periodistas a la salida de la comisión de Interior que se ha celebrado esta mañana para dar cuenta de la gestión de los incendios forestales de este verano.

Preguntado también por el acto que Vox ha celebrado hoy en dependencias parlamentarias contra la ley de violencia de género, el ministro ha evitado pronunciarse sobre la decisión de la Mesa del Congreso, que ha permitido este acto, pero ha calificado de "absolutamente triste" que esos discursos puedan tener cabida en esta institución.

"Me parece muy triste porque evidentemente cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de derechos humanos, de tragedias, de asesinatos y, desde luego, de una lacra que no puede en modo alguno simplificarse en unos discursos de ese tipo. Para mí es preocupante que tengan altavoz", ha concluido.