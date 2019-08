Montero insiste en que las entregas a cuenta se actualizarán cuando haya Gobierno y pide "desatascar" la situación

Publicado 13/08/2019 13:23:10 CET

Insiste en "desatascar" la formación de gobierno y acusa al PP de ser "como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer"

SEVILLA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha insistido en que las entregas a cuenta se actualizarán cuando haya Gobierno en España, por lo que ha animado a las formaciones políticas a "desatascar" la situación y a facilitar que "la voluntad popular se abra camino" y se pueda conformar un gobierno en este país.

En declaraciones a los medios durante una visita a la Zona Franca del Puerto de Sevilla, Montero ha dicho que conoce las dificultades de todas las comunidades para elaborar sus presupuestos y que incluso es "cosufridora" con ellas de la situación que atraviesa el país por no tener un gobierno "en pleno rendimiento".

A ello se une, según ha destacado, que la derecha tumbó "junto con los independentistas" los Presupuestos Generales del Estado "que eran realmente buenos para Andalucía, lo que ha impedido que esta comunidad tenga unas entregas a cuenta adecuadas, una rectificación del IVA que Montoro practicó con nocturnidad y alevosía en 2017 y que por primera vez cumplía con el Estatuto de Autonomía".

Por todo ello, Montero ha insistido en la necesidad de que se permita la conformación del Gobierno y que, posteriormente, "cada uno en la oposición haga su tarea". "No tiene sentido una repetición electoral y no puede ser que el PP actúe como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", ha reprochado la ministra.

Y es que, según ha abundado, los 'populares' critican que se pueda contar con la abstención de los independentistas "pero no facilitan para que eso no se produzca". Así, en su opinión, ha llegado el momento de "desatascar" la constitución del gobierno, "y de la mano de ello vendrán los presupuestos y la actualización de las entregas a cuenta".

UNIDAS PODEMOS SIGUE SIENDO "EL SOCIO PREFERENTE"

En este contexto, Montero ha dicho esperar que en septiembre se haya constituido el Gobierno y que los partidos hayan "reflexionado" desde la última investidura fallida de Pedro Sánchez mostrando "madurez política". En estos momentos, los socialistas trabajan para acercar posiciones con quien sigue siendo su "socio preferente", Unidas Podemos en lo relativo a un acuerdo programático para la investidura.

La ministra ha explicado que después de que Unidas Podemos rechazara una propuesta "generosa" para un gobierno de coalición, se trabaja en un acuerdo de investidura con este grupo parlamentario, pidiendo también la abstención de PP y Cs. Además, se están produciendo reuniones con los colectivos sociales para que hagan sus aportaciones.

Si bien, Montero ha reconocido que hasta la fecha no ha habido "un cambio de posición" en la organización liderada por Pablo Iglesias, "que solo quiere sentarse para hablar de un gobierno de coalición, una propuesta ya rechazada porque no había la confianza necesaria para un único gobierno".