Montero se ofrece a encabezar la lista del PSOE por Sevilla

Publicado 26/02/2019 10:53:18 CET

Descarta que se aborden cuestiones orgánicas en el partido antes de que se formen los gobiernos que salgan de todos los comicios

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha ofrecido hoy a encabezar la lista del PSOE por Sevilla. "Estoy disponible si mi partido así lo considera conveniente", ha exclamado al ser preguntada si iría en las listas electorales para las generales del próximo 28 de abril.

Así lo ha afirmado en los Desayunos Informativos de Europa Press, a los que también han acudido las ministras de Justicia, Dolores Delgado, de Administraciones Públicas, Meritxell Batet y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como los líderes de UGT y CCOO.

No obstante, Montero ha afirmado que aún no sabe si encabezará la lista porque la formación de estas "va más lento que la realidad del día a día". Pero ha insistido en que su "interés" es encabezar la lista de su ciudad, Sevilla. Para ella sería "un honor y un placer", según ha precisado.

"Me pongo a disposición" del partido, ha recalcado antes de recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya mostró su voluntad de que los ministros y ministras pudieran formar parte de las listas electorales.

María Jesús Montero ha admitido que la pregunta "recurrente" que la suelen hacer es si su futuro estará en Andalucía, como candidata a presidir la Junta. Sin embargo, ha dicho que ella no entiende que en la política, cuando se ocupa una responsabilidad, sea un paso "intermedio", un "trampolín", para "elevarte a otra posición".

Por eso, ha explicado que ella trabaja en cada puesto como si se le "fuera la vida". "Se me va la vida como ministra de Hacienda, trabajo d e forma denodada para mejorar las cuentas públicas. En esa tarea me van a encontrar", ha exclamado antes de rematar: "no soy dada a especulaciones".

LA TAREA ORGÁNICA, TRAS LA FORMACIÓN DE GOBIERNOS

"No hay posibilidad ninguna de otra cuestión que no sea esa", ha dejado claro. Y ha insistido en que esa tarea va a estar por encima de cualquier tipo de "vida orgánica" del partido.

Su "consejo" es que las cuestiones orgánicas se diriman "más tarde" cuando se hayan formado todos los gobiernos, incluidos los municipales, de cualquier pueblo de España.

En cuanto a las encuestas, ha explicado que "siempre es bueno" que te den buenos resultados. Pero se ha mostrado prudente y ha recordado lo que ocurrió en las andaluzas, que demostraron la "volatilidad d el voto", por lo que ha pedido a su partido que no se "confíe".

ESPERA PACTOS ANTES DEL 26M

En este sentido, ha señalado que las encuestas no son más que proyecciones y ha recalcado que la política tiene que estar pendiente de lo que ocurre en la calle. Por ello, ha pedido a sus compañeros movilizar el voto de la izquierda y del centro, de la "gente sensata" que no va a apoyar ningún tipo de extremismo, ni de derechas ni del independentismo.

No ha querido hablar de pactos postelectorales, pero sí ha dicho que espera que tengan la capacidad de formar gobierno antes de las municipales y autonómicas. Cree que la noche electoral se conocerán las posibilidades de formar gobierno y ha criticado la tentación de algunos de querer mezclar este asunto con municipales y autonómicas.