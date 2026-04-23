Óscar López acusa al PP de "volver a la caverna" por "morder la manzana" de Vox, un "partido fascista y franquista"

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado hoy al Partido Popular de "volver a la caverna" por haber "mordido la manzana" de Vox con los pactos en Extremadura y Aragón que incluyen la "prioridad nacional", es decir, los españoles primero en los servicios públicos.

El dirigente socialista ha advertido, en unas declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, que el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para "garantizar los derechos de todas las personas" que viven en España. Algo que además, ha añadido, están haciendo ya con el proceso de regularización que está llegando a cabo el Ejecutivo y para "combatir la xenofobia que destilan estos pactos".

Para el titular de Transformación Digital, es "verdaderamente preocupante" que el PP haya alcanzado unos "pactos xenófobos" en pleno siglo XXI después del recorrido histórico desde Alianza Popular para intentar ser un partido de centro o centro-derecha.

En su opinión, los 'populares' han "rebobinado 40 años" al comprar, reproducir y aplicar las ideas de Vox, un partido al que ha calificado de "fascista y franquista". "Estamos viendo cómo el PP ha mordido la manzana del otro lado", ha exclamado.

La conclusión de Óscar López es que en el PP "están acobardados, asustados, no saben qué hacer con eso y por lo tanto creen que compitiendo con ellos (con Vox) en su terreno van a ganar algo y sólo pierden y perdemos todos".

Dicho esto, ha defendido que normalizar estos pactos que "destilan xenofobia", niegan la violencia de género o el cambio climático es "volver a la caverna" para el PP